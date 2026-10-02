El Gobierno de San Juan adjudicó la explotación del Hotel Provincial a Austral Cuyo SRL. La empresa podría asumir antes del 15 de octubre, si no prosperan impugnaciones.

El Hotel Provincial de San Juan, cerrado desde mayo de 2025, fue adjudicado a Austral Cuyo SRL para su explotación durante 20 años. La decisión fue formalizada por el Gobierno provincial este miércoles, aunque el proceso todavía puede quedar sujeto a impugnaciones administrativas.

La empresa que quedó en segundo lugar dispone de tres días para presentar un reclamo. Si ese plazo transcurre sin objeciones, el Ejecutivo prevé cerrar la instancia administrativa en los próximos 15 días y habilitar la toma de posesión del edificio antes del 15 de octubre. Ese cronograma está vinculado con la necesidad oficial de avanzar en obras de acondicionamiento antes de la Fiesta Nacional del Sol, prevista entre el 20 y el 22 de noviembre.

Condiciones de la concesión

La licitación fijó un presupuesto oficial de $3.360 millones, aunque no se informó el monto ofertado por la adjudicataria. El contrato establece que el complejo deberá sostener la categoría de “tres estrellas superior”, es decir, un nivel de servicios definido por estándares turísticos superiores al básico, y cumplir un plan de inversiones y mejoras. Por el canon, Austral Cuyo SRL deberá pagar inicialmente $14 millones, con actualización trimestral según la inflación que mide el INDEC.

Durante los primeros seis meses, la concesionaria podrá acceder a una reducción de hasta 50% del canon si acredita el cumplimiento de las obras comprometidas. Si no alcanza los porcentajes de inversión previstos, perderá ese beneficio y deberá reintegrar lo bonificado. La adjudicación se inscribe en un esquema de explotación privada sobre un inmueble que permaneció sin actividad durante más de un año.

Antecedentes del proceso

La licitación debió repetirse después de que la primera convocatoria, abierta el 29 de abril, no arrojara ganador. En esa instancia presentaron ofertas Austral Cuyo y Rodeo Travel Hoteles y Resort S.A.S., pero ambas fueron observadas por incumplimientos formales del pliego, el documento que fija las condiciones del llamado. Ante esa situación, la Provincia declaró desierto el proceso y lanzó una nueva convocatoria con cambios en las bases.

La segunda apertura de sobres se realizó a mediados de julio y la evaluación se extendió por poco más de dos meses hasta la adjudicación notificada este miércoles. La empresa seleccionada fue creada el año pasado y está vinculada a Hoteles & Paradores Austral, firma con casi ocho décadas de trayectoria y establecimientos en Viedma y Bahía Blanca.

El cierre y la reapertura prevista

El Gran Hotel Provincial dejó de funcionar cuando venció la concesión que durante 20 años administró el Grupo América. Esa empresa había asumido en 2005 con un contrato de 15 años más una prórroga de cinco, que finalmente se agotó. Al término del vínculo, la firma no continuó ni volvió a presentarse en el nuevo llamado, y entre los motivos citados mencionó la caída del turismo y los efectos de la pandemia sobre la actividad hotelera.

Antes de su cierre, el establecimiento contaba con 101 habitaciones entre categorías estándar, ejecutivas y suites, y empleaba a unas 40 personas. Con la adjudicación ya resuelta y el plazo de impugnación en curso, el Gobierno espera que la nueva concesionaria pueda ingresar al inmueble antes del 15 de octubre y comenzar las tareas necesarias para llegar en condiciones a la temporada de noviembre.