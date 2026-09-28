Con gran concurrencia, la jornada incluyó la entrega de 12 premios y una nueva edición de las Cruzadas Solidarias, con beneficios para instituciones de distintos sectores de la comunidad sanjuanina.

La Caja de Acción Social (CAS) realizó el sábado 26 de septiembre un nuevo sorteo de Cupones No Premiados, en su sede de Mendoza 451 Sur, con la participación de la comunidad sanjuanina.





Durante la jornada, el presidente de la Caja de Acción Social, Juan Pablo Medina, junto al equipo de gestión, realizó la entrega de los 12 premios sorteados, entre ellos una motocicleta, Smart TV, aire acondicionado, monopatín eléctrico, freezer, lavarropas, heladera, notebook y cocina. Este sorteo se realiza cada tres meses y busca promover la participación de la comunidad sanjuanina, generando un espacio de encuentro entre la institución y la ciudadanía.





CRUZADAS SOLIDARIAS





En el marco de la jornada, también se realizó una nueva edición de las Cruzadas Solidarias, iniciativa destinada a acompañar a instituciones de distintos sectores. En esta oportunidad, fueron beneficiadas 12 instituciones vinculadas con personas adultas mayores, salud, educación, merenderos, escuelas de iniciación deportiva y organizaciones comunitarias, que recibieron equipamiento para fortalecer sus actividades.





Las personas ganadoras y suplentes cuentan con 10 días hábiles para presentarse con su DNI en la Oficina de Comunicaciones de la Caja de Acción Social, ubicada en Santa Fe 10 Este, segundo piso, de 7:30 a 12:00. Las instituciones beneficiadas por las Cruzadas Solidarias disponen de 20 días corridos desde la fecha del sorteo para realizar la presentación correspondiente.





* Conocé los ganadores: https://www.instagram.com/reel/DdxhK-dO6tr/?stkn=MTY1b2tiZGtxZmh1dw==