El fenómeno comenzará a intensificarse durante la tarde y tendrá sus ráfagas más fuertes entre las 16 y las 20, mientras que el viento continuará durante la noche y cambiará al sector sur en la madrugada del sábado.

San Juan tendrá este viernes una jornada marcada por la llegada del viento Zonda, en un escenario de condiciones meteorológicas adversas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja para la tarde y la noche, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h durante el período de mayor intensidad.

De acuerdo con el pronóstico horario de Meteored, el viento comenzará a ganar intensidad durante las primeras horas de la tarde. Cerca de las 14, las ráfagas rondarían los 44 km/h, mientras que el incremento más marcado se produciría hacia las 16 y 17, cuando podrían alcanzar entre 72 y 76 km/h.

La intensidad se mantendría durante las horas siguientes. Para las 18, las ráfagas podrían ubicarse alrededor de los 75 km/h, mientras que durante la noche continuarían los registros elevados, con ráfagas que podrían superar los 60 km/h.

El SMN, por su parte, estableció una primera etapa de alerta naranja entre las 15 y las 20:59, con vientos estimados de entre 30 y 40 km/h y ráfagas superiores a los 60 km/h. A partir de las 21 y hasta las 2:59 del sábado, se prevé un episodio de mayor intensidad, con velocidades de entre 40 y 60 km/h y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

El fenómeno estará acompañado por un marcado ascenso de la temperatura. Meteored anticipa valores cercanos a los 35°C en San Juan y ráfagas que podrían rondar los 80 km/h en distintos sectores.

Durante la madrugada del sábado, el viento cambiará de dirección y comenzará a soplar desde el sector sur, dando paso a un descenso de la temperatura y a un cambio en las condiciones meteorológicas.

Ante la intensidad prevista, las autoridades recomiendan extremar las precauciones, especialmente durante la tarde y la noche, cuando se esperan las ráfagas más fuertes.