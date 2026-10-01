El área provincial convocará a referentes que pidieron integrar la Copre para aportar su experiencia sobre el cauce. El planteo incluye prevención de crecidas y obras en el tramo inferior.

El Departamento de Hidráulica de San Juan convocará a las comunidades que pidieron sumarse a la Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencia (Copre), el organismo que articula las acciones ante crecidas del río. El director de la repartición, José María Ginestar, confirmó que recibió el pedido y lo derivó al Copre. También señaló que no habrá problemas en reunirse con los referentes comunitarios.

Respuesta oficial Ginestar indicó que en pocos días habrá una respuesta formal a la nota y que los referentes serán convocados para conocer el plan de obras previsto en el cauce del río San Juan. Según explicó, la intención es también escuchar los conocimientos que las familias tienen sobre el territorio. “Hemos tomado nota del reclamo de las comunidades y se lo hemos pasado a la gente de comunicación del Copre”, dijo a Diario Huarpe.

El pedido de los pueblos originarios se conoció el 28 de septiembre, cuando las comunidades Clara Rosa Guakinchay y Salvador Talquenca de Encón, del departamento 25 de Mayo, presentaron un petitorio. Las familias solicitaron integrar el comité provincial para aportar información sobre el comportamiento del agua ante la amenaza de crecidas asociadas al fenómeno climático El Niño. El planteo quedó acompañado por el cacique Miguel Ceferino Bustos, la presidenta Balbina Anyelén Arenas y los apoderados legales Javier Alamino Naranjo y Ariel Fernando López.

Antecedentes del reclamo Las comunidades también pidieron que se convoque a otros grupos de la zona, entre ellos Aguas Verdes, Sawa, Colchagual y Pinkanta. Sostienen que las tareas de prevención se concentraron en la cuenca superior y en el Valle de Tulum, mientras que el tramo inferior del río quedó relegado. Según su planteo, ese sector presenta taponamientos por médanos y cárcavas acumulados durante dos décadas de sequía.

Las familias advirtieron sobre el riesgo de inundación de viviendas, el posible desborde de la Ruta Nacional 20 y la pérdida de fuentes de agua potable en puestos rurales. También plantearon que un mayor caudal puede servir para recuperar el sitio Ramsar Lagunas de Guanacache, un humedal protegido por un tratado internacional. En ese marco, propusieron obras menores para almacenar agua destinada al consumo familiar y a la cría de cabras.

Marco legal y próximos pasos El pedido se apoya en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados antes de obras que los afecten. Con el compromiso de Hidráulica, las comunidades esperan ahora la fecha del encuentro para coordinar las intervenciones previstas en el río San Juan.