El Papa habló en el Palacio del Elíseo y llamó a no resignarse ante conflictos inevitables. También vinculó los valores franceses con la paz y la cooperación en Medio Oriente.

El papa León XIV pronunció este viernes en el Palacio del Elíseo, en Francia, su primer discurso ante las autoridades de ese país y centró su mensaje en el rechazo a la guerra. Según expresó, no debe asumirse que un conflicto sea inevitable, sino promover “sin descanso el diálogo y la diplomacia” para preservar sociedades pacíficas y respetuosas de la dignidad y los derechos de las personas y de los pueblos.

En su intervención, el pontífice sostuvo que Francia, “fiel a sus valores”, debería “trazar el camino hacia una paz desarmada y desarmante”. La formulación ubicó el mensaje en un plano político y diplomático, en un contexto internacional atravesado por conflictos armados y por la búsqueda de canales de negociación entre Estados.

Valores republicanos León XIV también se detuvo en el lema francés, al plantear que la libertad debe “crecer sin cesar en el compromiso por el bien común”, que la fraternidad debe “abarcar a toda la humanidad” y que la igualdad debe apoyarse “siempre en los fundamentos de la Justicia y la caridad”. Añadió que “libertad, igualdad y fraternidad” no son solo palabras grabadas en edificios públicos, sino “exigencias éticas universales”.

Medio Oriente El Papa expresó además su reconocimiento por la cooperación entre Francia y la Iglesia Católica en favor de los cristianos de Oriente, y destacó el trabajo educativo, social, cultural y humanitario de asociaciones como “Ayuda a la Iglesia que sufre” y “Œuvre d’Orient”. En ese tramo de su mensaje, puso el foco en el sostén a comunidades expuestas a conflictos y desplazamientos en esa región.

De acuerdo con un informe de RFI citado por la Agencia Noticias Argentinas, León XIV también mencionó el Fondo para las Escuelas de Oriente, un proyecto que desde 2021 brindó apoyo a más de 260 centros educativos en Oriente Medio. Entre esos establecimientos figuran siete universidades del Líbano y la Universidad de Belen, según esa misma referencia.