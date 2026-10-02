El indicador volvió al nivel previo a la pandemia, según datos de la OMS hasta 2023. La expectativa de vida saludable avanzó más lento y quedó en 62,8 años.

La pandemia de covid-19 redujo en dos años la esperanza de vida mundial, de 73,4 años en 2019 a 71,4 en 2021, pero el indicador se recuperó y llegó a 73,3 años, según estadísticas publicadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El informe, que reúne datos hasta 2023, también registra una recuperación de la esperanza de vida saludable, definida como el tiempo que una persona puede esperar vivir en buena salud. Ese indicador pasó a 62,8 años, todavía por debajo de los 63,2 años de 2019, lo que muestra una recuperación más lenta que la de la expectativa de vida general.

Causas de muerte

En paralelo, la covid-19, que en el informe de la OMS sobre 2021 figuraba como la segunda principal causa de muerte en el mundo, salió del grupo de las diez primeras. La lista sigue encabezada por las enfermedades cardiovasculares, con unas 9,5 millones de defunciones anuales. En segundo lugar aparecen los accidentes cerebrovasculares, con unos 7 millones de muertes por año, seguidos por las enfermedades pulmonares crónicas y las infecciones de las vías respiratorias inferiores.

Completan ese listado el alzheimer y otras demencias, la diabetes, los cánceres de las vías respiratorias, la cardiopatía hipertensiva, las enfermedades renales y las diarreicas. Junto con la covid-19, también salió de ese grupo la tuberculosis, que sí estaba entre las diez principales causas de muerte en 2021. Según la OMS, salvo las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias, las principales causas de muerte en 2023 fueron enfermedades no transmisibles.

Transición epidemiológica

La agencia sanitaria señaló que esas enfermedades ya representan el 74 % de las defunciones mundiales, frente al 58 % registrado a comienzos de siglo. La transición epidemiológica avanza más lentamente en las regiones en desarrollo, aunque también allí se observa el cambio. De acuerdo con las estadísticas de la OMS, en 2023 murieron por primera vez más personas por enfermedades no transmisibles que por contagiosas en los países de rentas bajas.

Advertencias sanitarias

La OMS advirtió además sobre la rápida progresión de las muertes por diabetes, con especial impacto en regiones como el sur de Asia. También informó que los fallecimientos por alzheimer y otras demencias crecieron de manera sostenida: pasaron de ser la decimonovena causa de muerte en 2000 a la quinta en la actualidad, con un número de defunciones triplicado en el último cuarto de siglo. Ese comportamiento refuerza el peso de las enfermedades crónicas en la mortalidad global y marca la evolución que seguirá monitoreando la agencia en sus próximas actualizaciones.