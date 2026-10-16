El colapso del techo en el establecimiento Al-Khair mató a 34 estudiantes y una docente. El gobierno provincial abrió una investigación sobre las causas.

El derrumbe del techo de una escuela en Peshawar, Pakistán, provocó la muerte de 34 estudiantes y una docente, y dejó a más de 50 personas heridas, seis de ellas en estado crítico. El accidente ocurrió en el establecimiento Al-Khair, en el barrio de Dir Colony, y abrió una investigación oficial para determinar por qué cedió la estructura.

Colapso en dos aulas El siniestro se produjo cuando cedieron los techos de dos aulas en las que alumnos de segundo y tercer grado estaban en clase. Las víctimas tenían 14 años o menos, según informaron las autoridades sanitarias. De acuerdo con Bilal Ahmad Faizi, vocero de los servicios de emergencia, un techo cayó sobre otro y aplastó las aulas que estaban debajo.

Operativo de rescate Tras el colapso, se desplegaron 16 ambulancias y más de 60 rescatistas para remover escombros y asistir a los chicos atrapados. Faizi sostuvo que las tareas permitieron salvar al menos 30 vidas y que, una vez finalizado el operativo, ya no quedaban personas bajo los restos del edificio. El establecimiento tenía tres pisos y, según estimó una docente herida, recibía a unos 1.200 estudiantes desde preescolar hasta quinto grado.

Testimonios y alcance local Mahwish Zaman, una de las docentes heridas, declaró desde el hospital que se encontraba dentro de un aula cuando se desplomó el techo. Samiullah Khan, vecino del lugar, colaboró en el rescate de tres nenas y señaló que su hijo, que estudiaba allí, salió ileso porque se había alejado del aula para tomar agua. Según el relato difundido tras el accidente, muchos de los alumnos fallecidos vivían en el mismo barrio.

Investigación en curso El primer ministro Shehbaz Sharif expresó su pesar por las muertes, mientras que el presidente Asif Ali Zardari manifestó su solidaridad con las familias afectadas. El gobierno provincial conformó un comité para investigar las causas del derrumbe y pidió una pesquisa exhaustiva. El caso volvió a poner bajo revisión la seguridad edilicia en Pakistán, donde se registraron otros derrumbes mortales en los últimos años.