La ejecución de Christa Pike, la única mujer en el corredor de la muerte de Tennessee, derivó este miércoles en una internación de urgencia después de que el procedimiento con inyección letal no se completara como estaba previsto. La condenada, de 50 años, permaneció con vida durante casi una hora tras recibir dos tandas de fármacos letales, según los testimonios recogidos en la sala de ejecución. El caso volvió a exponer las tensiones entre el sistema penal de Estados Unidos, los protocolos penitenciarios y las presentaciones judiciales de último momento.

Según testigos presenciales y periodistas apostados en el recinto, Pike permaneció consciente durante la primera etapa del procedimiento, habló con funcionarios presentes e incluso cantó junto a su guía espiritual. Luego de la segunda administración de pentobarbital, un barbitúrico utilizado en ejecuciones por inyección letal, los cronistas relataron que se escucharon fuertes ronquidos y se observaron movimientos en la camilla. Los testigos describieron que la condenada movió la cabeza y el cuello, y que levantó la cabeza por un momento mientras seguía respirando.

Recurso de urgencia Ante esa situación, que su equipo legal calificó como una “agonía innecesaria”, la defensa presentó una moción de urgencia ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos para exigir la interrupción inmediata de la medida. El planteo se produjo después de una serie de postergaciones y recursos previos que habían demorado la ejecución. Hasta el momento, las autoridades penitenciarias no informaron qué factor provocó la falla técnica o farmacológica que alteró el procedimiento.

Antecedentes del caso Pike llevaba más de 30 años en prisión y había sido condenada a la pena capital en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, una joven de 19 años ultimada en Knoxville en 1995. En ese momento, Pike tenía 18 años y, según el expediente citado en la cobertura original, cometió el hecho junto a dos cómplices. La causa quedó marcada por una larga secuencia de apelaciones y planteos de la defensa, que buscó frenar la ejecución en las horas previas.

Salud mental y decisión judicial Los abogados sostuvieron que Pike padecía trastornos severos de salud mental, incluido estrés postraumático, y que había antecedentes de abusos durante su infancia. Tras una sucesión de fallos contrapuestos entre tribunales de apelación y la Corte Suprema, el máximo tribunal terminó habilitando el procedimiento poco antes del vencimiento del plazo fijado para la medianoche del miércoles. La situación deja ahora pendiente la evaluación de lo ocurrido en la sala de ejecución y de las eventuales consecuencias procesales del episodio.