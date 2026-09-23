Cristóbal Juliá pidió a Santiago habilitar el paso antes del verano. La fecha coincide con el Comité de Integración en La Serena.

El gobernador de la Región de Coquimbo, Cristóbal Juliá, llevó al Gobierno central de Chile el pedido para habilitar el Paso Internacional de Agua Negra el próximo 1 de diciembre. La definición busca asegurar la conectividad con San Juan durante la temporada de verano y ordenar el flujo turístico y comercial entre ambos lados de la cordillera.

Juliá se reunió en Santiago con el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, para avanzar en las gestiones necesarias para concretar la apertura en esa fecha. El planteo cobra relevancia porque los días 2 y 3 de diciembre La Serena será sede del Comité de Integración Paso Agua Negra, instancia bilateral destinada a fortalecer los vínculos entre la Región de Coquimbo y la provincia de San Juan.

Durante la temporada 2025-2026, el Paso de Agua Negra registró el cruce de más de 73.000 personas y unos 12.000 vehículos, según datos difundidos por las autoridades de Coquimbo. Esa magnitud muestra el peso del corredor internacional para la circulación entre ambos territorios y para las actividades asociadas al turismo, los servicios y el comercio.

Gestiones en curso Desde la Región de Coquimbo señalaron que la apertura del paso representa un factor de conectividad y también un impulso para la actividad turística y comercial durante los meses de verano. En la reunión, el subsecretario del Interior chileno comprometió gestiones para avanzar en la fecha propuesta por el gobernador Juliá, mientras continúan los trabajos vinculados con la recuperación de la Ruta 41-CH, principal acceso chileno hacia el paso.

Próximos pasos El objetivo planteado por las autoridades de Coquimbo es que el corredor internacional quede operativo desde el 1 de diciembre, antes de la realización del Comité de Integración. Si eso ocurre, el encuentro bilateral de diciembre se desarrollará con el paso ya habilitado para la circulación entre ambos territorios. La definición depende ahora de las gestiones ante el nivel central chileno y de las condiciones de la infraestructura vial del corredor.

Agua Negra es uno de los principales vínculos terrestres entre San Juan y la Región de Coquimbo y forma parte de la agenda de integración binacional que ambas jurisdicciones sostienen desde hace años. Desde Coquimbo remarcaron que continuarán las gestiones para que el paso vuelva a conectar a la región chilena con San Juan durante la próxima temporada de verano.