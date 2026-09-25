El ministro de Defensa de Chile, Fernando Barros, anunció la construcción de nuevas bases militares en el extremo sur del país durante un acto en la Región Magallanes. La presentación se realizó en la Base Aérea de Chabunco, junto a comandantes de las Fuerzas Armadas, y se vinculó con un plan de fortalecimiento de la presencia estatal en esa zona.

Barros sostuvo que el anuncio forma parte de una estrategia para reforzar el control del espacio aéreo entre Campos de Hielo y el Polo Sur. En ese marco, afirmó: “La defensa nacional no se improvisa, se planifica y se construye con años de antelación y visión de Estado”. También dijo que el objetivo es asegurar capacidades para “resguardar su soberanía, integridad territorial y seguridad de sus habitantes”.

Reemplazos y equipamiento El ministro informó que en el corto plazo serán reemplazados los aviones F5 de la FACH por aeronaves de cuarta o quinta generación, además de los helicópteros Bell UH-1H y del transporte aéreo estratégico que hoy está a cargo de los C-130 Hércules. Según explicó, esos medios son claves para la base antártica y para operaciones de emergencia en el sur del país.

Barros también anunció la incorporación, en 2027, de cuatro aeronaves de patrullaje aéreo de largo alcance para vigilancia naval y de otras cinco naves para el servicio antártico. En el ámbito terrestre, anticipó la actualización tecnológica de los tanques blindados Leopard 1 y la renovación progresiva de otros equipos destinados a la región. A eso sumó sistemas no tripulados, guerra electrónica, comunicaciones seguras, protección de fuerza y nuevas capacidades de observación y respuesta.

Horizonte 2043 El plan incluye la construcción de nuevas bases militares en sectores que hoy no están cubiertos, dentro de un esquema de modernización estratégico que involucra a las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Barros indicó que esa planificación tiene un horizonte hasta 2043 y que busca consolidar presencia terrestre, aérea y marítima, además de infraestructura y logística con proyección hacia la Antártida.

El anuncio se produjo en un contexto de fricciones por la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes, mencionadas en el informe de la agencia ANSA. Según ese reporte, las tensiones motivaron en los últimos días visitas al sur de José Antonio Kast y de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, junto con congresistas. La evolución de ese debate y la ejecución presupuestaria del plan militar serán variables a seguir en los próximos meses.