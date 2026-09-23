Nicolás Merlano, de 42 años, no fue visto desde el 27 de junio. Su familia pidió ayuda y se activó una alerta de Interpol.

El argentino Nicolás Merlano, de 42 años, es buscado en Italia después de que su familia perdiera contacto con él a fines de junio. El hombre había viajado a Europa como turista en mayo y, según el relato de sus allegados, pasó por España, Francia y Bélgica antes de llegar a Italia. La familia realizó una denuncia y se activó una alerta internacional de Interpol.

La última comunicación con la familia fue el 27 de junio, a través de WhatsApp, según contó Daniela, hermana de Nicolás, a TN. En ese mensaje, el joven informó que le habían robado la mochila donde llevaba sus pertenencias. Ese dato marcó el último contacto conocido y desde entonces no hubo nuevas noticias sobre su paradero.

“Nos contó que le habían robado su mochila con dinero para el viaje y un hombre de nacionalidad francesa le ofreció trabajo”, relató Daniela. Ese testimonio ubica el robo como el último episodio confirmado por la familia y permite reconstruir el contexto inmediato previo a la desaparición. No hay, en el material disponible, una confirmación independiente sobre las circunstancias posteriores.

Plazo vencido

Merlano tenía previsto regresar a la Argentina el 28 de agosto, cuando vencía su estadía como turista. Sin embargo, no volvió y la familia no logró restablecer el contacto. Por ese motivo, los allegados recurrieron a Interpol, que activó una alerta internacional para intentar localizarlo.

Gestiones en curso

La familia indicó que fue orientada a contactar a un abogado internacionalista para avanzar con las gestiones vinculadas a la búsqueda. Daniela señaló que no pueden afrontar ese gasto, ya que ella es docente y sus padres son jubilados. Por ese motivo, evalúan abrir una caja de ahorro en pesos y dólares para recibir colaboraciones. Mientras tanto, los familiares intentan reconstruir los últimos movimientos de Nicolás en Italia y reunir datos que permitan establecer dónde se encuentra.

La situación queda ahora atada a la evolución de la búsqueda internacional y a las gestiones que pueda encarar la familia para ampliar la difusión del caso. El dato más reciente sigue siendo la comunicación del 27 de junio, y no hubo nuevas novedades informadas desde entonces.