La imagen del niño indonesio fumando se conoció en 2010. Luego de un tratamiento, también modificó su alimentación y hábitos.

En 2010, una fotografía de Ardi Rizal, de apenas 18 meses, tuvo difusión internacional al mostrarlo fumando un cigarrillo. El caso adquirió relevancia por la edad del niño y por la cantidad de consumo que alcanzó después: 40 cigarrillos por día.

Según el material original, detrás de esa situación había un antecedente familiar concreto: su padre le había dado el primer cigarrillo cuando era bebé. A partir de la exposición pública del caso, intervinieron las autoridades locales y especialistas, con el objetivo de frenar una dependencia que se había instalado a una edad extremadamente temprana.

Rehabilitación

Con acompañamiento del gobierno local, un equipo multidisciplinario y un psicólogo infantil, Ardi inició un proceso de rehabilitación para dejar la nicotina. El tratamiento logró revertir la adicción al tabaco, pero abrió otra dificultad vinculada con la alimentación. Tras abandonar el cigarrillo, comenzó a desarrollar un consumo compulsivo de alimentos.







Cambio de hábitos

A los 5 años, el niño pesaba 24 kilos, una cifra que el texto original describe como elevada para su estatura. Los informes médicos de aquel momento indicaban que podía comer, en una sola comida, tres muslos de pollo, dos tazones de sopa y una lata entera de leche condensada. Esa situación derivó en un nuevo abordaje profesional, esta vez centrado en nutrición y control de porciones.

Con la asistencia de especialistas, comenzó a reducir progresivamente las cantidades e incorporó alimentos frescos, entre ellos frutas, verduras y pescados. También dejó atrás el consumo de comida ultraprocesada. El ingreso a la escuela primaria fue otro punto de inflexión, porque su contextura física lo volvió blanco de burlas e intimidaciones, según el relato original.

Más de quince años después de la fotografía que lo hizo conocido en todo el mundo, Ardi Rizal atravesó distintas etapas de recuperación física y emocional. El caso quedó asociado a la intervención profesional sostenida y al acompañamiento de su entorno familiar, que fueron los elementos mencionados en la evolución posterior de su vida.