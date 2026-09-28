La conductora publicó una foto del exdiputado en un aeropuerto y lo criticó por su equipaje y un supuesto vuelo en primera clase.

Facundo Moyano quedó otra vez en el centro de la conversación pública luego de que Yanina Latorre publicara en Instagram una imagen suya en un aeropuerto y afirmara que había viajado a Madrid. La conductora de Sálvese quien pueda vinculó la foto con el episodio televisivo que protagonizó días antes en La mañana con Moria. En su mensaje, también cuestionó el equipaje y el supuesto pasaje en primera clase.

El antecedente inmediato fue el viernes 25 de septiembre, cuando Moyano tenía previsto participar del programa conducido por Moria Casán. Su llegada se demoró más de una hora y su actitud durante la emisión generó comentarios en redes sociales. Según el texto original, parte de las críticas apuntó a su comportamiento durante la transmisión, que terminó convertido en uno de los temas más comentados de la jornada.

La publicación de Latorre incluyó una frase en la que sostuvo: “Después del papelón del viernes, Moyano viajó a Madrid. ¿Se fue por miedo? ¿Vergüenza?”. Luego amplió sus observaciones sobre la imagen y escribió: “Ahhh, el carry on es Prada (como le gusta, ¿eh?). Las zapatillas Golden Goose. Y no me extrañaría que la campera sea Moncler. Es sindicalista, ¿no?”. Las referencias a marcas y prendas fueron formuladas por la conductora a partir de la fotografía que compartió en sus redes.

La misma publicación incorporó otra acusación sobre el modo de traslado. “Y por supuesto viajó en primera. Se nos ríe en la cara el fan de los Simpsons”, publicó Latorre, siempre en base a su interpretación de la imagen. El material original no aporta una confirmación independiente sobre la clase del vuelo ni sobre el valor de los objetos mencionados. Por lo tanto, se trata de afirmaciones atribuidas a la conductora y no de datos verificados por esta nota.

Antecedente televisivo

La escena en el aeropuerto se produjo apenas tres días después de la participación de Moyano en La mañana con Moria. En esa emisión, el exdiputado fue convocado para hablar en el ciclo, pero su demora alteró el desarrollo previsto del programa. Durante su paso por el estudio también se refirió a las acusaciones que pesan sobre él y sostuvo que era inocente. El nuevo episodio volvió a instalarlo en agenda, esta vez por una disputa mediática que se trasladó de la televisión a las redes sociales.

Con la publicación de Yanina Latorre, el caso quedó nuevamente asociado a una secuencia de exposición pública que combina televisión, redes y referencias al estilo de vida del dirigente. El material disponible no agrega precisiones sobre el itinerario de Moyano ni sobre eventuales respuestas posteriores. Por eso, el dato a seguir es si habrá una réplica del exdiputado o si el episodio quedará limitado a la difusión de la imagen en Instagram.