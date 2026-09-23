La conductora se refirió a la baja del cantante y dijo que seguirá vinculado al ciclo como invitado. También afirmó que la nueva edición arrancó “muy fuerte”.

Wanda Nara se refirió a la salida de L-Gante de MasterChef Celebrity, el reality culinario que prepara una nueva edición en Telefe. En diálogo con Primicias Ya, sostuvo que el cantante seguirá cerca del programa como invitado y resumió la situación con una frase tajante: “Heavy, no es lo que parece”.

La versión sobre la baja del músico había sido expuesta por Ángel de Brito en LAM (América TV), donde afirmó que “la verdad de su salida es que Telefe decidió bajarlo del programa”. Según esa misma reconstrucción, Wanda habría intentado retenerlo, pero el canal no modificó la decisión. El conductor también vinculó la salida con otros episodios que, según dijo, generaron malestar en la producción.

Antecedentes y motivos. De Brito mencionó el allanamiento en la casa de L-Gante por presuntas amenazas con armas como uno de los elementos del contexto. A eso sumó que “fue por varias cosas, no solo esta nueva causa. No solo el tema de las armas y el allanamiento, también que les plantó las fotos, no le contesta a los productores”. En esa línea, agregó que el artista no estaría en condiciones de sostener un programa diario, por la cantidad de horas de grabación y los compromisos asociados al formato.

Vínculo y continuidad. Consultada por su relación con el cantante después de que trascendiera su salida, Wanda Nara respondió que el vínculo sigue vigente y que mantienen contacto permanente. “Bien, muy bien. Va a venir seguro de invitado, estamos todo el tiempo ahí en contacto”, señaló. También explicó que el programa exige muchas horas de trabajo y que lo que se ve en televisión es apenas un resumen de jornadas extensas, con participantes de pie durante gran parte del día.

El armado del ciclo. La conductora también habló sobre la posible participación de familiares y cercanos en el programa, como ocurrió en ediciones anteriores. Dijo que cree que Zaira Nara volverá a acompañarla y sostuvo que cuenta con el respaldo de su familia. Sobre Daniela Christiansson, pareja de Maxi López, consideró que sería difícil sumarla por las horas de trabajo y por la crianza de sus hijos pequeños. Al cierre, dejó otra definición sobre la competencia: “Arrancaron muy fuerte este año”.