La artista contó que su padre ya no la reconoce y que le dedicó una canción en su nuevo álbum. El tema quedó incluido en "Vale la pena" y ya tiene videoclip.

En el lanzamiento de su nuevo álbum Vale la pena, Soledad Pastorutti contó que le dedicó una canción a su padre, Omar Pastorutti, como forma de homenaje y agradecimiento. La artista explicó que el hombre, de 71 años, atraviesa un deterioro cognitivo y que ya no puede reconocerla. La referencia quedó plasmada en el tema Mi refugio, incluido en la nueva entrega.

Procesamiento personal “Mi viejo ya no sabe quién es él ni quién soy yo”, dijo Pastorutti al hablar del cuadro que afecta a su padre, sin precisar cuál es la enfermedad de base. También señaló que atravesó un proceso largo para entender lo que ocurría y que debió seguir trabajando mientras lo procesaba. Según relató, la grabación de la canción no fue sencilla y quedó registrada en una sola toma, que luego terminó siendo el demo utilizado.

La grabación La cantante explicó que fue necesario grabar frase por frase y cortar varias veces, aunque insistió en que necesitaba agradecerle a su padre. Dijo además que volvió a escuchar la canción solo para hacer el videoclip, que ya está disponible, y que esa producción también le resultó fuerte. Sobre la decisión de hablar públicamente del tema, sostuvo que suele ocultar la vulnerabilidad, pero que consideró que él merecía ese reconocimiento.

El rol de Omar Pastorutti describió a su padre como una figura clave en su vida y en la de su hermana, y afirmó que fue justo con ambas. Recordó que la familia estuvo integrada por su madre, su padre, su hermana y ella, y remarcó que él le dio libertad para desarrollar su carrera. También lamentó que hoy no pueda disfrutar de sus nietos y de la vida familiar cotidiana.

Antecedentes familiares Omar Pastorutti trabajó como mecánico en Arequito y también fue mánager y promotor en los comienzos de la carrera musical de su hija, que empezó hace 30 años. La letra de Mi refugio retoma ese vínculo y alude al deterioro con frases como “Confiaste en mí...” y “Cómo expresar lo que siento ahora que estás y no estás...”. El álbum Vale la pena ya fue presentado y la canción quedó incorporada como parte de ese material.