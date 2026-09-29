El conductor habló de un casamiento con pocos invitados y sin figuras políticas. También contó que todavía no definieron la fecha.

Pedro Rosemblat dio detalles sobre el casamiento que planea con Lali Espósito y señaló que la celebración será “algo muy íntimo”. En diálogo con la prensa, evitó precisar la fecha exacta y confirmó que la ceremonia no tendrá una convocatoria amplia. La definición más concreta que dejó fue que habrá civil y que la organización apunta a preservar la privacidad de la pareja.

Sin fecha confirmada Ante la consulta sobre los nervios por el paso que dará con la cantante, Rosemblat respondió: “70. Bien, bien. Estoy retranquilo y recontento”. También indicó que todavía no tuvo despedida de soltero y que ese plan no está cerrado. Según dijo, podría incluir “algún viajecito” con amigos o incluso la asistencia a un recital, aunque aclaró que no hay definición tomada.

Invitados y formato El conductor sostuvo que “iglesia no creo que haya” y que “civil sí, si no, no es un casamiento”. Además, rechazó la presencia de la prensa en la celebración y descartó un acuerdo prenupcial al responder: “Es mucho, es mucho...”. Consultado por la lista de invitados, fue categórico: “Por supuesto que no va a haber figuras del arco político, es mi casamiento”.

Privacidad y vestimenta Rosemblat también explicó que buscarán “preservar cierta intimidad” y que no hablará de los gastos ni de otros aspectos de la organización. En ese marco, evitó dar precisiones sobre la logística del evento y remarcó que solo responderá por lo que él diga públicamente. Sobre el vestuario, anticipó con humor que usará traje y que no asistirá “con la camiseta de Boca”.

La despedida de soltera En paralelo, Lali Espósito viajó semanas atrás a Brasil para celebrar su despedida de soltera junto a un grupo reducido de amigas. Mery del Cerro, amiga de la cantante desde 2008, publicó fotos en Instagram y escribió: “Río siempre será un buen plan”. También participaron Cande Vetrano, Justina Bustos, la productora cinematográfica Morena Fernández Quinteros y Sol Jaite, integrante del equipo de Lali.

Río de Janeiro fue el destino elegido para ese encuentro, que incluyó playa, cenas y salida a un boliche. Según las imágenes difundidas, Lali y sus amigas usaron un código de vestimenta con prendas negras y blancas, además de un antifaz con orejas de conejo. En la fiesta nocturna apareció cotillón alusivo con una foto de Rosemblat. Por ahora, la única certeza pública es que la boda será reservada y que aún no se informó cuándo se realizará.