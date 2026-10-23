La plataforma anunció la producción de Charly x Charly en el cumpleaños 75 del músico. El proyecto estará dirigido por Alejandro Hartmann .

En el cumpleaños número 75 de Charly García, Netflix confirmó que ya está en producción un documental biográfico sobre la vida y la obra del músico argentino. La dirección estará a cargo de Alejandro Hartmann y el propio artista reveló el nombre del proyecto: Charly x Charly.

La plataforma difundió el anuncio a través de su perfil de Instagram, donde publicó un video con referencias visuales a distintas etapas de la trayectoria de García. Entre esas imágenes aparecieron el brazalete con el logo de Say No More, una silueta en caída y un gato negro en alusión a la canción “Gato”.

En el mismo material promocional, Netflix mostró un cable que sale de sus oficinas, pasa por Mafalda y llega a un piano que comienza a sonar en manos de García. La imagen también lo muestra con las uñas pintadas de rojo, en una secuencia construida para asociar la producción con distintos hitos de su figura pública y artística.

Producción en marcha El proyecto también cuenta con la participación de Haddock Films, productora que asumirá el desafío de trasladar la biografía del músico a un formato audiovisual. La compañía de streaming informó que el documental “ya está en producción”, sin precisar por el momento fecha de estreno ni duración.

Qué queda por definir Con la confirmación de la plataforma, el punto pendiente pasa por el calendario de lanzamiento y por el alcance narrativo que tendrá la serie documental. Por ahora, la información oficial se limita a la puesta en marcha del proyecto y a la identificación de sus responsables principales.