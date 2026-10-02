El músico estaba internado en un sanatorio de Quilmes . Su trayectoria quedó ligada a Presente y a La Biblia .

El rock argentino despidió este viernes a Ricardo Soulé, fundador, cantante, guitarrista, violinista y compositor de Vox Dei, quien murió a los 76 años tras permanecer internado en un sanatorio de Quilmes. Su nombre quedó asociado a “Presente (El momento en que estás)” y a La Biblia, la obra con la que la banda llevó relatos bíblicos al formato del rock.

Nacido el 15 de marzo de 1950 en Quilmes, Héctor Ricardo Soulé integró la primera generación del rock nacional. Durante casi seis décadas sostuvo una carrera marcada por la composición, la interpretación y una producción que acompañó la expansión inicial de ese género en Argentina. Su trayectoria lo ubicó entre los músicos que participaron de la consolidación del rock en español en el país.

La despedida familiar

La noticia fue comunicada por sus hijos en su cuenta oficial. “Con un inconmensurable dolor tenemos que comunicar la partida física de Ricardo Soulé, nuestro padre”, escribieron al informar el fallecimiento. En el mismo mensaje señalaron: “Su espíritu es libre, su música es de todos, su alma está en paz y su obra es eterna”. También indicaron que “se fue en paz, amado, rodeado y acompañado todo el tiempo por su familia”.

Último mensaje público

La muerte llegó pocas semanas después de que el músico difundiera un mensaje sobre su estado de salud. El 11 de septiembre, había anunciado que se alejaba temporalmente de los escenarios y de sus compromisos públicos para afrontar un tratamiento junto a su familia. Ese antecedente había marcado una pausa en su actividad artística antes del desenlace informado este viernes.

La obra de Soulé quedó vinculada a canciones que atravesaron varias generaciones y a una etapa fundacional del rock argentino. Entre sus referencias más difundidas se mantuvieron “Presente (El momento en que estás)” y La Biblia, registros que siguieron identificándose con Vox Dei y con la sociedad artística que encabezó junto a Willy Quiroga. La variable a seguir es la respuesta institucional y artística que pueda generar su fallecimiento en los próximos días.