La panelista de Puro Show dijo que empezó tratamiento a los 53 años. Explicó que el diagnóstico le ayudó a ordenar su vida cotidiana.

En Puro Show, por El Trece, Fernanda Iglesias contó que recibió un diagnóstico de trastorno límite de la personalidad y que comenzó tratamiento a los 53 años.

La revelación surgió durante una entrevista a Benito Fernández, cuando la panelista explicó que su carácter fue interpretado como conflictivo y que detrás de esa conducta había un problema de salud mental. En ese tramo, sostuvo: “Hay que animar a la gente, sobre todo a los jóvenes, a tratarse. A mí me pasó que no lo hice a tiempo, me enojaba, tenía problemas para vincularme, era conflictiva y fue re duro para mí”.

El diagnóstico y el tratamiento

Luego precisó: “Yo tengo un diagnóstico de trastorno límite de la personalidad y empecé a tratarme a los 53 años. Es importante arrancar antes para que la vida no sea tan caótica”. En su testimonio, también afirmó que su entorno advierte cambios en su comportamiento y que eso forma parte de un proceso de mejora.

Qué implica el cuadro

El trastorno límite de la personalidad es una condición de salud mental caracterizada por patrones persistentes de inestabilidad en las emociones, la autoimagen, las relaciones interpersonales y el control de impulsos. Según la definición incluida en la nota original, suele manifestarse a comienzos de la adultez y puede afectar de manera significativa el funcionamiento diario de quien lo padece.

La exposición pública del diagnóstico se produjo en un programa de televisión abierta y quedó asociada a un mensaje sobre la importancia del tratamiento temprano. En el material difundido no se informaron otros detalles clínicos, ni el profesional que realizó la evaluación, ni el esquema terapéutico que sigue la panelista.