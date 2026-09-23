La Justicia imputó a un hombre por amenazas simples tras una denuncia de Homero Pettinato y Sofía Gonet. La causa incluye hostigamiento digital y medidas de protección.

La Justicia imputó por amenazas simples a un hombre denunciado por Homero Pettinato y Sofía Gonet por hostigamiento digital y amenazas. La abogada Janina Vera dio detalles del caso en su columna del programa Insoportable, emitido por Telesol.

Según explicó Vera, el acusado habría hostigado durante diez años a Gonet y extendió su accionar hacia Pettinato cuando se conoció la relación de la pareja. La letrada señaló que, tras meses de mensajes desde perfiles anónimos, el hombre viajó 270 kilómetros desde Junín y se presentó en el canal de streaming Olga, en Palermo.

En ese lugar, de acuerdo con el relato de la abogada, miró fijamente al conductor a través del vidrio del estudio y realizó un gesto de corte de cuello con la mano antes de retirarse. Vera sostuvo que la fiscalía intervino de inmediato y que en pocas horas el sospechoso fue identificado formalmente, imputado por amenazas simples y alcanzado por medidas de protección.

Medidas judiciales Tras el episodio, la Justicia dispuso un botón antipánico y custodia policial en los domicilios y lugares de trabajo de ambos denunciantes. Gonet también radicó su propia denuncia, según informó la abogada. Vera indicó además que la imputación actual podría agravarse si se incorpora el material digital, con figuras como hostigamiento y coacciones, en función de la prueba reunida.

Prueba digital La especialista remarcó la importancia de allanar el domicilio del acusado para peritar direcciones IP y dispositivos, con el objetivo de vincular los perfiles anónimos con la presunta autoría. También recordó que en San Juan funciona una UFI, unidad fiscal de instrucción, especializada en delitos informáticos para recibir este tipo de denuncias. Vera pidió conservar toda la evidencia y afirmó: "Toda la prueba que tengamos, no hay que borrar ningún chat, nada. Hay que conservar todo".

De acuerdo con lo informado por la abogada, el acusado fue citado a declarar este viernes ante la Justicia. La evolución de la causa dependerá de la incorporación de prueba digital y de las medidas que adopte la fiscalía en las próximas actuaciones.