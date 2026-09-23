La oficina forense del condado de Greenville, en Carolina del Sur, confirmó que la muerte de Hayden Panettiere fue accidental y estuvo vinculada con los efectos tóxicos de distintas sustancias. La actriz estadounidense, de 36 años, fue encontrada muerta el 16 de agosto, y la información oficial se conoció poco más de un mes después. El caso vuelve a poner en foco la exposición pública de consumos problemáticos en figuras de la industria del entretenimiento.

Según el informe forense, difundido por Variety, las sustancias detectadas fueron fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina. El documento también estableció que no había signos de traumatismo que hubieran contribuido al fallecimiento. La conclusión oficial fue que se trató de una muerte accidental, sin otros elementos físicos que alteraran esa determinación.

El fentanilo es un opioide sintético de alta potencia, mientras que el 4-ANPP es un intermediario químico utilizado en la fabricación ilegal de fentanilo. El alprazolam, conocido comercialmente como Xanax, integra el grupo de las benzodiazepinas. En tanto, el metocarbamol es un relajante muscular y la quetiapina es un medicamento antipsicótico.

Trayectoria artística Panettiere comenzó a trabajar como actriz a los 5 años, con participaciones en las telenovelas One Life to Live y Guiding Light. Su proyección internacional llegó en 2000, con Remember the Titans, junto a Denzel Washington, y al año siguiente con el papel de Claire Bennet en Héroes, de NBC. Entre 2012 y 2018 protagonizó Nashville, por el que recibió dos nominaciones a los Globos de Oro.

Antecedentes personales La actriz había hablado públicamente durante años sobre problemas con el alcohol y las drogas. En 2016 se alejó de la industria y regresó en 2023 con Scream VI. En mayo de este año publicó sus memorias, This Is Me: A Reckoning, donde abordó sus dificultades personales y el impacto de haber crecido dentro de Hollywood. La confirmación forense cierra la instancia oficial de determinación de la causa de muerte.