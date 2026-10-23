La Fiesta Nacional de la Chaya 2027 ya definió su programación para cinco jornadas consecutivas, entre el jueves 4 y el lunes 8 de febrero, en el Autódromo Ciudad de La Rioja. La grilla incluirá a Abel Pintos, Soledad, Luciano Pereyra, Cazzu, Karina La Princesita y Sergio Galleguillo, entre otros artistas. La organización planteó una propuesta que combinará folclore, cuarteto y música urbana.
La programación también contempla la participación de LBC y Euge Quevedo, Q’ Lokura, El Loco Amato, Lázaro Caballero, Christian Herrera, El Indio Lucio Rojas, Campedrinos, Ahyre y La Bruja Salguero. La distribución por noche fue informada por la organización y ordena la oferta artística en función de distintos públicos. En ese esquema, la primera noche reunirá a Luciano Pereyra, Lázaro Caballero, Christian Herrera y Karina La Princesita.
Grilla por jornada
El viernes 5 de febrero actuarán LBC y Euge Quevedo, Campedrinos y Ahyre. El sábado 6 será el turno de Q’ Lokura, El Indio Lucio Rojas y Cazzu. El domingo 7 subirán al escenario Abel Pintos, Soledad y La Bruja Salguero. El cierre, previsto para el lunes 8, tendrá a Sergio Galleguillo y El Loco Amato.
Preventa y valores
La organización anunció precios promocionales para la preventa, vigentes hasta el 15 de noviembre de 2026 o hasta agotar el cupo establecido. Los valores informados por noche son de $65.000 para platea y $35.000 para rancho. Según lo comunicado, los precios podrán modificarse una vez finalizado ese período promocional o agotado el stock disponible.
Con cinco noches de espectáculos en el Autódromo Ciudad de La Rioja, la edición 2027 de la Fiesta Nacional de la Chaya concentrará a referentes del folclore y de otros géneros populares en uno de los eventos culturales de mayor escala de la provincia. El dato operativo a seguir es el cierre de la preventa del 15 de noviembre de 2026, que delimita el acceso a los valores promocionales anunciados.