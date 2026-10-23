La Fiesta Nacional de la Chaya se hará del 4 al 8 de febrero en el Autódromo Ciudad de La Rioja. La preventa seguirá hasta el 15 de noviembre de 2026.

La Fiesta Nacional de la Chaya 2027 ya definió su programación para cinco jornadas consecutivas, entre el jueves 4 y el lunes 8 de febrero, en el Autódromo Ciudad de La Rioja. La grilla incluirá a Abel Pintos, Soledad, Luciano Pereyra, Cazzu, Karina La Princesita y Sergio Galleguillo, entre otros artistas. La organización planteó una propuesta que combinará folclore, cuarteto y música urbana.

La programación también contempla la participación de LBC y Euge Quevedo, Q’ Lokura, El Loco Amato, Lázaro Caballero, Christian Herrera, El Indio Lucio Rojas, Campedrinos, Ahyre y La Bruja Salguero. La distribución por noche fue informada por la organización y ordena la oferta artística en función de distintos públicos. En ese esquema, la primera noche reunirá a Luciano Pereyra, Lázaro Caballero, Christian Herrera y Karina La Princesita.

Grilla por jornada

El viernes 5 de febrero actuarán LBC y Euge Quevedo, Campedrinos y Ahyre. El sábado 6 será el turno de Q’ Lokura, El Indio Lucio Rojas y Cazzu. El domingo 7 subirán al escenario Abel Pintos, Soledad y La Bruja Salguero. El cierre, previsto para el lunes 8, tendrá a Sergio Galleguillo y El Loco Amato.

Preventa y valores

La organización anunció precios promocionales para la preventa, vigentes hasta el 15 de noviembre de 2026 o hasta agotar el cupo establecido. Los valores informados por noche son de $65.000 para platea y $35.000 para rancho. Según lo comunicado, los precios podrán modificarse una vez finalizado ese período promocional o agotado el stock disponible.

Con cinco noches de espectáculos en el Autódromo Ciudad de La Rioja, la edición 2027 de la Fiesta Nacional de la Chaya concentrará a referentes del folclore y de otros géneros populares en uno de los eventos culturales de mayor escala de la provincia. El dato operativo a seguir es el cierre de la preventa del 15 de noviembre de 2026, que delimita el acceso a los valores promocionales anunciados.