Sofía “La Reini” Gonet recibió un botón antipánico y custodia policial las 24 horas luego de denunciar a Claudio Hernán Di Carlo, señalado por presentarse en OLGA y amenazar de muerte a Homero Pettinato. La medida quedó en marcha mientras se intenta ubicar al acusado, que fue imputado por la Justicia porteña por amenazas simples. El caso quedó bajo seguimiento judicial y policial por el riesgo denunciado por la conductora e influencer.

La causa fue informada por Augusto Telias en Cortá por Lozano (Telefe), quien señaló que Gonet sufrió acoso durante diez años. El periodista agregó que el hombre tendría problemas mentales, dato que no fue acreditado en el texto original como una constatación judicial. La denuncia derivó en un esquema de protección personal que incluye custodia en sus desplazamientos y en su domicilio.

Imputación y citación Di Carlo fue imputado en principio por amenazas simples y deberá presentarse a indagatoria este viernes 25 de septiembre. Según Telias, la citación fue comunicada al teléfono celular del denunciado después de que la Policía intentara localizarlo varias veces en Junín sin éxito. La fiscalía informó además que el acusado ya está al tanto de la convocatoria judicial.

Intervención fiscal La causa está a cargo del fiscal Federico Taramelli, de la Fiscalía N.º 6. Telias indicó que ese organismo pidió que una comisión de policías porteños vaya a la casa del denunciado en Junín para buscarlo y trasladarlo a la ciudad de Buenos Aires. Hasta el momento, el entorno judicial considera que no se encuentra allí desde hace días, por lo que su comparecencia sigue pendiente.

Medidas de resguardo Gonet difundió un video en el que describió cambios en su rutina cotidiana a partir de la denuncia. “Estoy siendo totalmente custodiada, voy al baño y hay policía, a ese nivel, vengo a Telefe tengo seguridad, voy a mi casa tengo el policía en la puerta, en la terraza, no entienden el nivel”, dijo. También contó que desde hace unos cuatro días su padre no se separa de ella y que la traslada en su auto a todos lados.

Situación de Pettinato Homero Pettinato también cuenta con un botón antipánico y custodia policial hasta que se conozca el paradero del acusado, conocido en redes como Hernán bloquero. Según expresó el propio conductor, la preocupación principal es una presentación prevista para este viernes en San Isidro, donde teme una eventual aparición de la persona denunciada. La evolución del caso quedó atada a si Di Carlo se presenta o no ante la Justicia para notificarse formalmente de la acusación.