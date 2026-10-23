La nueva entrega de “Coppola, el representante” ya está disponible en Disney Plus. La trama retoma los conflictos del mánager con Diego Armando Maradona y su situación económica.

Disney Plus estrenó la segunda temporada de “Coppola, el representante”, la serie inspirada en los años de mayor exposición de Guillermo Coppola, mánager de Diego Armando Maradona. La producción quedó disponible en la plataforma con seis episodios de aproximadamente una hora cada uno. El lanzamiento amplía una ficción basada en una figura vinculada a uno de los períodos más reconocibles del deporte y del espectáculo en Argentina.

La ficha oficial indica que Juan Minujín vuelve a interpretar a Coppola, con una transformación física que, según trascendió, requirió hasta cuatro horas de maquillaje por día y más de 50 locaciones. Ese despliegue técnico forma parte de una serie que busca reconstruir una etapa de alta exposición pública del representante. La continuidad de la producción también apunta a sostener el interés de una historia ya instalada en la grilla de la plataforma.

Conflictos y retorno

En esta segunda entrega, la trama se concentra en los conflictos que Coppola mantuvo con el astro del fútbol y en el intento por recuperar su confianza. La serie también incorpora problemas económicos que atravesó en su vida personal. Según la ficha, el eje narrativo sigue su esfuerzo por “conciliar su agitada vida privada con las insólitas consecuencias de ser el mánager de Diego Armando Maradona”.

Equipo creativo

“Coppola, el representante” fue creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, dirigida por Ariel Winograd y escrita por Emanuel Diez. La producción está a cargo de Pampa Films y Gloriamundi Producciones. Con este estreno, la serie suma una nueva temporada a una propuesta centrada en una figura mediática cuya trayectoria quedó asociada a la etapa más visible de Maradona.