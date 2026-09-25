La televisión argentina tendrá tres representantes en los Premios Emmy Internacionales 2026, después de que la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión anunciara las nominaciones para la 54.ª edición. Entre ellas figura Ricardo Darín, seleccionado por su trabajo en El Eternauta.

Darín competirá en la categoría Mejor Actuación Masculina por su interpretación de Juan Salvo en la adaptación de Netflix de la historieta de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López. En esa terna enfrentará al español Javier Cámara, por Yakarta; al sudafricano Ian Roberts, por A Kind of Madness; y al británico Bobby Schofield, por Unforgivable.

Otras candidaturas argentinas La otra nominación local en ficción es la de División Palermo, que buscará el premio a Mejor Comedia con su segunda temporada. La serie creada y protagonizada por Santiago Korovsky ya había ganado esa categoría en 2024, cuando se convirtió en la única producción argentina distinguida en esa ceremonia. En esta edición competirá con Man vs Baby, del Reino Unido; Old Dog, New Tricks, de España; y Vir Das: Fool Volume, de India.

Serie dramática La tercera representación nacional es Menem, que competirá por Mejor Serie Dramática. La producción está protagonizada por Leonardo Sbaraglia, en el papel del expresidente Carlos Menem, junto con Juan Minujín y Griselda Siciliani. La serie aborda el ascenso político de Menem, su llegada a la Presidencia y distintos acontecimientos de la década de 1990. En esa categoría se medirá con A Thousand Blows, del Reino Unido; Carême, de Francia; y Real Kashmir Football Club, de India.

Calendario en Nueva York La Academia informó que en total hubo 64 nominaciones distribuidas en 16 categorías, con producciones y artistas de 22 países. Los nominados se reunirán en Nueva York entre el 20 y el 22 de noviembre, durante el International Emmy World Television Festival, que incluirá un cóctel de bienvenida, paneles y presentaciones. La ceremonia de entrega será el 23 de noviembre en esa misma ciudad, donde se conocerán los ganadores de todas las categorías.