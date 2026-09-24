El conductor dijo que teme por su seguridad y por la de Sofía Gonet. También reclamó que se ubique al agresor cuanto antes.

Homero Pettinato contó que pidió un botón antipánico después de la amenaza de muerte que recibió mientras hacía su programa en OLGA. En diálogo con Primicias Ya (América), sostuvo que el agresor no habría regresado a Junín, como se había dicho inicialmente, y reclamó que se determine su paradero.

El conductor vinculó su decisión con la gravedad de la denuncia y con el riesgo que, según dijo, implica la conducta atribuida al hombre denunciado. “Amenazar a alguien de muerte es un delito y es gravísimo”, afirmó, al referirse al episodio que derivó en la presentación judicial. También señaló que la situación excede su caso personal y mencionó a Sofía Gonet como una de sus principales preocupaciones.

Preocupación por la exposición pública

Pettinato dijo que la aparición del agresor en el canal de streaming lo llevó a estar más atento a su entorno, en especial en espacios públicos. “En la esquina estoy atento a ver las caras”, expresó al describir el nivel de alerta con el que atraviesa estos días. Además, aseguró que la persona denunciada sigue generándole temor porque, según su versión, continúa moviéndose fuera de Junín.

En la entrevista, el conductor también mencionó el show previsto para el viernes como un punto de especial preocupación, por la exposición que implica una presentación en vivo. Dijo que la persona denunciada “tiene que estar estabilizada” y sostuvo que no se trata de un pedido de disculpas, sino de la necesidad de un tratamiento y de contención profesional en salud mental.

Medida de protección

Sobre el botón antipánico, Pettinato confirmó que ya lo solicitó y que solo resta retirarlo. La medida aparece como una respuesta preventiva frente a una amenaza que, según insistió, considera vigente. También pidió que se avance con la localización del agresor y reiteró que su mayor preocupación es que la situación no escale.

El conductor cerró con un reclamo concreto: “Lo único que quiero es que den con su paradero y que entienda que esto no puede continuar”. La causa sigue sin resolución pública en los términos que él describió, mientras persiste la incógnita sobre el paradero del hombre denunciado y sobre las medidas de resguardo que se adopten en los próximos días.