La compañía avanza con trabajos tempranos y capacitación técnica antes de nuevas etapas del proyecto. El 97% de los incorporados son sanjuaninos.

Vicuña incorporó 24 nuevos operadores y operadoras y alcanzó un plantel de 300 personas para acompañar las próximas etapas del proyecto minero. Según la información difundida, el 97% de ese total son sanjuaninos, el 47% proviene de comunidades cercanas al yacimiento y el 16,3% son mujeres.

La empresa informó que este grupo atraviesa un proceso de formación orientado al desarrollo de competencias técnicas y de seguridad necesarias para operar maquinaria pesada. Esa capacitación se inscribe en la etapa de trabajos tempranos, es decir, las tareas previas al desarrollo pleno de la operación minera.

La incorporación de personal local forma parte de la preparación del equipo que requerirá el proyecto y, al mismo tiempo, apunta a desarrollar capacidades y talento en la zona de influencia. En ese esquema, la procedencia de los trabajadores y la participación de mujeres aparecen como los principales datos cuantitativos del anuncio.

Vicuña señaló que los nuevos operadores y operadoras se suman a los trabajos tempranos que ya se realizan en el proyecto. El alcance de esa etapa depende de la continuidad de la formación y de la demanda operativa que marque el avance de la iniciativa.

Con este refuerzo, el proyecto mantiene el foco en la conformación de recursos humanos antes de las siguientes fases de ejecución. La variable a seguir es cuándo esos trabajadores completarán la capacitación y pasarán a tareas efectivas dentro de la operación.