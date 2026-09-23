Los trabajadores vitivinícolas y las cámaras empresariales cerraron un acuerdo salarial para el período comprendido entre septiembre de 2026 y febrero de 2027. La negociación incluyó a la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (FOEVA) y a la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), Bodegas de Argentina, la Cámara Vitivinícola de San Juan, ACOVI y FeCoVitA. El entendimiento prevé aumentos acumulativos para el personal de bodega y para los trabajadores de viña.

Personal de bodega Para los trabajadores alcanzados por el convenio colectivo 85/1989, que comprende tareas en bodegas, plantas de fraccionamiento, champagneras, destilerías y licorerías, se acordaron tres subas del 3,6% cada una. El cronograma establece tramos para septiembre-octubre, noviembre-diciembre y enero-febrero. Según el detalle del acta, el incremento nominal acumulado es del 10,8%, aunque el efecto final será mayor por el carácter acumulativo de los ajustes.

Con ese esquema, los salarios básicos de la rama quedarían en torno a $1.100.000, sin contemplar adicionales por antigüedad, presentismo u otros beneficios que puedan otorgar las empresas. El dato surge del propio acuerdo difundido tras la negociación. La referencia salarial resulta relevante para una actividad que venía discutiendo su esquema de actualización en un contexto de presión sobre los ingresos.

Trabajadores de viña Para el convenio 154/1991, que abarca tareas rurales y de cultivo en viñas y propiedades vitícolas, las partes fijaron tres aumentos del 3,4% cada uno. También en este caso los tramos se distribuyen entre septiembre-octubre, noviembre-diciembre y enero-febrero. El incremento nominal acumulado alcanza el 10,2%, con aplicación acumulativa.

Los salarios básicos de los trabajadores de viña quedarían en aproximadamente $850.000, sin incluir asignaciones. El acuerdo fue presentado como una salida a una negociación que había quedado abierta a un conflicto. FOEVA había rechazado propuestas previas por considerarlas insuficientes y había quedado sobre la mesa la posibilidad de medidas de fuerza en la actividad.

Próximo paso El titular de FOEVA Mendoza, Guido Álvarez, había planteado la pérdida de poder adquisitivo y la situación del empleo en el sector, en un escenario de caída del consumo y cambios impulsados por el Gobierno. Tras el entendimiento, las partes solicitaron la homologación ante la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano. Una vez aprobada, podrá aplicarse el primer tramo correspondiente al bimestre septiembre-octubre.