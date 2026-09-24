El secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Miguel Moreno, participó de la presentación del Programa ITUM de uvas de mesa, en una actividad que reunió a 50 productores y referentes de la industria. La iniciativa se enmarca en las acciones de reconversión vitícola impulsadas por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan. Según la organización, el objetivo es acercar a la región nuevas alternativas varietales y genéticas de última generación.

Nuevas variedades

Durante la jornada se presentaron las características de variedades como Rose Caramel, Black Joy, Boomgrape, Crispy Dreams y Crunchy Pop. El programa incluye uvas blancas, rojas y negras, con bayas de gran tamaño y textura crocante, atributos que, de acuerdo con la exposición, son valorados en distintos mercados del mundo. La presentación buscó mostrar opciones adaptadas a nuevas demandas comerciales y a esquemas de producción con mayor eficiencia.

Estudio en oasis productivos

El programa es impulsado por Vivero Mercier junto a Grupo Ana Chile. A través del acuerdo entre ambas firmas, las genéticas se encuentran actualmente en estudio en Mendoza y San Juan, para evaluar su comportamiento y su potencial en los oasis productivos. Esa etapa técnica resulta clave para definir si las variedades pueden adaptarse a las condiciones agronómicas de la provincia y a las exigencias del mercado.

Diversificación productiva

La propuesta se presenta como una alternativa para diversificar el negocio vitícola e incorporar genética, tecnología y conocimiento a la evolución de la industria. En términos productivos, la incorporación de nuevas variedades puede incidir en la oferta disponible para uva de mesa y en la capacidad de respuesta frente a cambios de demanda. El desarrollo de estas evaluaciones en San Juan y Mendoza marcará el próximo paso para determinar su eventual adopción comercial.