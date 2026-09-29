El indicador de JP Morgan alcanzó su nivel más alto de 2026. La suba presiona sobre el crédito del Estado, las provincias y las empresas.

El riesgo país volvió a ubicarse en el centro de la escena económica y este lunes superó los 640 puntos básicos, su nivel más alto de 2026, en una jornada atravesada además por la caída de los bonos argentinos. Según el dato difundido, el indicador acumula una suba superior al 25% durante septiembre.

De acuerdo con el especialista consultado, ese nivel implica que Argentina debe pagar una sobretasa relevante respecto de la referencia internacional que marcan los bonos del Tesoro de Estados Unidos. En términos prácticos, eso encarece el acceso al financiamiento externo para el Estado nacional, las provincias y las empresas, con efectos directos sobre la renovación de deuda y la toma de crédito para inversión.

El aumento no se limita al movimiento de los mercados financieros. Un costo más alto de financiamiento puede restringir las posibilidades de refinanciar pasivos y de conseguir recursos para proyectos productivos, al mismo tiempo que condiciona las variables generales de la economía. La evolución del riesgo país está asociada, entre otros factores, al comportamiento de los bonos argentinos y a la percepción de los inversores sobre el escenario económico.

Presión externa El contexto internacional también suma tensión. En las últimas jornadas aumentaron los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y el precio internacional del petróleo volvió a ubicarse por encima de los 100 dólares por barril, dos elementos que endurecen las condiciones financieras globales. Ese marco suele trasladarse a un mayor costo de acceso al crédito para economías emergentes como la argentina.

Variables internas A nivel local, el especialista mencionó además el menor dinamismo del consumo y distintos indicadores recientes de actividad. Los datos oficiales citados muestran una caída interanual de la actividad económica en julio y un aumento de la pobreza al 32,3% durante el primer semestre de 2026. La evolución de esas variables será clave para medir si la tendencia del riesgo país se sostiene en las próximas semanas y cómo impacta sobre el financiamiento hacia el cierre de 2026.