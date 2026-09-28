El economista y secretario administrativo financiero de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Ricardo Coca, advirtió que el empleo formal sigue en retroceso en el país durante una entrevista radial en el programa “Al Palo”, de Mil 20. En diálogo con el conductor Roberto, sostuvo que el deterioro del mercado de trabajo contradice el discurso oficial de recuperación apoyado en sectores que no generan empleo masivo.

Con datos de un informe de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Coca indicó que la desocupación pasó del 7,6% al 7,9% en el último año. Según precisó, eso equivale a entre 83.000 y 100.000 empleos registrados menos, a los que se suman más de 300.000 puestos formales perdidos durante la gestión nacional. También señaló que la informalidad avanzó del 43,2% al 45%, con más inscripciones en el monotributo bajo condiciones precarias.

Desempeño sectorial

El economista describió un comportamiento dispar entre actividades. Dijo que la minería creció un 16%, pero redujo su personal un 9%, lo que implicó unos 8.500 puestos menos. En comercio, señaló una caída del 4,4% en la actividad y del 2,2% en el personal, con retrocesos también en la industria y la hotelería. En contraste, afirmó que la enseñanza sumó 6.000 puestos, con un alza del 2%, y que otro rubro incorporó 13.000 lugares, con una suba del 4,2%.

Efecto sobre el consumo

Coca vinculó la caída de los ingresos con el retroceso del consumo interno, que en julio bajó un 2,9%. En ese marco, cuestionó que el Gobierno nacional minimice las alertas estadísticas y advirtió: “Indudablemente si esto se consolida vamos camino a una recesión. La explicación oficial es que no hay recesión”. También sostuvo que el ajuste permanente impacta sobre la recaudación fiscal y resumió: “Ese ajuste genera lo que está pasando: menos puestos de trabajo y menos recursos en manos de la gente”.

Inversiones y riesgo país

Por último, el economista descartó que la suba del riesgo país responda a factores políticos de la oposición y la atribuyó a la falta de autocrítica del Ejecutivo. Comparó el ingreso de capitales con la región y remarcó que, mientras Brasil captó fuertes inversiones, Argentina sumó apenas 3.000 millones de dólares el año pasado. Cerró con una crítica a la cerrazón del oficialismo: “Es lo más problemático cuando alguien se encierra en sus conceptos y cree que de alguna manera esa es la única realidad”.