El consumo nacional de vino en Argentina registró un leve crecimiento del +0,5% en los primeros ocho meses de 2026. Sin embargo, la dinámica territorial refleja una marcada brecha: Mendoza fortalece su expansión comercial, mientras que San Juan atraviesa un duro desplome en sus despachos acumulados.

Un panorama general de la venta de vinos en el país

Redacción El Zonda Especial para Diario El Zonda

El volumen total de vino despachado al mercado interno argentino entre enero y agosto de 2026 alcanzó los 4.771.106 hectólitros (hl), superando levemente los 4.749.431 hl del mismo período de 2025. Pese a esta relativa estabilidad nacional, el comportamiento por provincias emisoras muestra tendencias drásticamente opuestas:

Mendoza consolida su dominio casi absoluto: En el mes de agosto de 2026, la provincia despachó

615.978 hl, marcando un alza interanual del +2,5%. En el acumulado de los primeros ocho meses del

año, Mendoza suma 4.335.921 hl, registrando un crecimiento sostenido del +7,0% en comparación con

2025. Gracias a esta expansión, Mendoza concentró en agosto el 90,9% de todo el vino comercializado

en el país.

San Juan sufre una contracción cercana al 50%: La provincia sanjuanina registra la mayor caída entre los

distritos vitivinícolas. En los primeros ocho meses de 2026, comercializó 248.156 hl, lo que implica una

reducción acumulada del -49,7% frente a los 493.633 hl de 2025. En agosto, los despachos sanjuaninos

fueron de 32.727 hl (-31,5% interanual), ubicando su participación de mercado en un 4,8%.

Analistas consultados sostienen que la crisis dentro del mercado interno y los problemas de consumo llevan a que la gente compre menos vinos y priorice esta inversión en otro tipo de alimentos.

Ranking provincial: comportamiento del resto de las provincias

Detrás de Mendoza y San Juan, el ranking de comercialización al mercado interno durante agosto de 2026 y la tendencia acumulada en los primeros ocho meses se estructuran de la siguiente manera:

· 1. Mendoza: 90,9% de participación en agosto (615.978 hl, +2,5% mensual). Acumulado 8 meses: +7,0%.

· 2. San Juan: 4,8% de participación en agosto (32.727 hl, -31,5% mensual). Acumulado 8 meses: -49,7%.

· 3. La Rioja: 2,1% de participación en agosto (14.180 hl, +29,1% mensual). Acumulado 8 meses: +12,0% (92.946 hl vs. 82.969 hl).

· 4. Salta: 1,2% de participación en agosto (8.208 hl, -36,2% mensual). Acumulado 8 meses: -18,2% (61.080 hl vs. 74.662 hl).

· 5. Neuquén: 0,7% de participación en agosto (4.618 hl, +12,9% mensual). Acumulado 8 meses: -23,7% (17.145 hl vs. 22.462 hl).

· 6. Río Negro: 0,1% de participación en agosto (761 hl, -27,4% mensual). Acumulado 8 meses: -13,6% (6.444 hl vs. 7.462 hl).

Otras provincias despachantes (0,2% del mercado en conjunto en agosto):

· Buenos Aires: 331 hl en agosto (-55,6%), acumula -35,9% (3.266 hl).

· Córdoba: 476 hl en agosto (+488,8%), acumula -51,7% (2.496 hl).

· Catamarca: 263 hl en agosto (+102,6%), acumula -61,9% (954 hl).

· La Pampa: 54 hl en agosto (-67,7%), acumula +23,7% (807 hl).

· San Luis: 64 hl en agosto (-78,5%), acumula -28,3% (592 hl).

· Jujuy: 59 hl en agosto (+3,0%), acumula -6,8% (456 hl).

· Tucumán: 117 hl en agosto (+267,1%), acumula -14,3% (440 hl).

· Entre Ríos: 22 hl en agosto (-49,0%), acumula -45,1% (290 hl).

· Chubut: 6 hl en agosto (+47,7%), acumula +100,0% (112 hl).

Dinámica de productos, colores y envases (Enero - Agosto 2026)

El consumo de vino en el país durante los primeros ocho meses revela cambios claros en las preferencias del consumidor:

· Aumento en vinos Sin Mención Varietal: Representaron el 70,3% del total despachado (3.353.713 hl), registrando una suba del +10,0% interanual.

· Retroceso en Varietales: Explicaron el 26,4% del mercado (1.257.258 hl), sufriendo una caída acumulada del -18,7%.

· Crecimiento de Espumosos y Otros Vinos: Los vinos espumosos (2,9% del total) aumentaron un +4,9% (140.396 hl), mientras que la categoría 'Otros vinos' creció +5,0% (19.739 hl).

· Vinos Blancos y Modos de Envasado: Los vinos blancos crecieron un +6,6% acumulado, mientras que los vinos color disminuyeron -1,5%. En cuanto a envases, la botella (63,2% del total) disminuyó -1,4%, mientras que el Tetra Brik (34,4% del total) creció un +5,7%. Entre ambos representan el 97,6% de los despachos. Se observan también fuertes incrementos en formatos alternativos como la lata (+8,4%) y el Bag in Box (+2,1%).

Evolución mensual del consumo en los primeros ocho meses

Comportamiento de la venta de vinos en los primeros ocho meses de 2026

El siguiente cuadro detalla el comportamiento del mercado interno de vinos mes a mes en 2026, comparado con 2025, junto con la estimación del consumo per cápita de la población total:

Durante este período de ocho meses, el promedio mensual de despacho se situó en 596.388 hl, con un consumo per cápita acumulado de 10,27 litros por habitante (frente a los 10,24 litros registrados en los mismos meses de 2025).