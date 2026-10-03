El volumen total de vino despachado al mercado interno argentino entre enero y agosto de 2026 alcanzó los 4.771.106 hectólitros (hl), superando levemente los 4.749.431 hl del mismo período de 2025. Pese a esta relativa estabilidad nacional, el comportamiento por provincias emisoras muestra tendencias drásticamente opuestas:
Mendoza consolida su dominio casi absoluto: En el mes de agosto de 2026, la provincia despachó
615.978 hl, marcando un alza interanual del +2,5%. En el acumulado de los primeros ocho meses del
año, Mendoza suma 4.335.921 hl, registrando un crecimiento sostenido del +7,0% en comparación con
2025. Gracias a esta expansión, Mendoza concentró en agosto el 90,9% de todo el vino comercializado
en el país.
San Juan sufre una contracción cercana al 50%: La provincia sanjuanina registra la mayor caída entre los
distritos vitivinícolas. En los primeros ocho meses de 2026, comercializó 248.156 hl, lo que implica una
reducción acumulada del -49,7% frente a los 493.633 hl de 2025. En agosto, los despachos sanjuaninos
fueron de 32.727 hl (-31,5% interanual), ubicando su participación de mercado en un 4,8%.
Analistas consultados sostienen que la crisis dentro del mercado interno y los problemas de consumo llevan a que la gente compre menos vinos y priorice esta inversión en otro tipo de alimentos.
Ranking provincial: comportamiento del resto de las provincias
Detrás de Mendoza y San Juan, el ranking de comercialización al mercado interno durante agosto de 2026 y la tendencia acumulada en los primeros ocho meses se estructuran de la siguiente manera:
· 1. Mendoza: 90,9% de participación en agosto (615.978 hl, +2,5% mensual). Acumulado 8 meses: +7,0%.
· 2. San Juan: 4,8% de participación en agosto (32.727 hl, -31,5% mensual). Acumulado 8 meses: -49,7%.
· 3. La Rioja: 2,1% de participación en agosto (14.180 hl, +29,1% mensual). Acumulado 8 meses: +12,0% (92.946 hl vs. 82.969 hl).
· 4. Salta: 1,2% de participación en agosto (8.208 hl, -36,2% mensual). Acumulado 8 meses: -18,2% (61.080 hl vs. 74.662 hl).
· 5. Neuquén: 0,7% de participación en agosto (4.618 hl, +12,9% mensual). Acumulado 8 meses: -23,7% (17.145 hl vs. 22.462 hl).
· 6. Río Negro: 0,1% de participación en agosto (761 hl, -27,4% mensual). Acumulado 8 meses: -13,6% (6.444 hl vs. 7.462 hl).
Otras provincias despachantes (0,2% del mercado en conjunto en agosto):
· Buenos Aires: 331 hl en agosto (-55,6%), acumula -35,9% (3.266 hl).
· Córdoba: 476 hl en agosto (+488,8%), acumula -51,7% (2.496 hl).
· Catamarca: 263 hl en agosto (+102,6%), acumula -61,9% (954 hl).
· La Pampa: 54 hl en agosto (-67,7%), acumula +23,7% (807 hl).
· San Luis: 64 hl en agosto (-78,5%), acumula -28,3% (592 hl).
· Jujuy: 59 hl en agosto (+3,0%), acumula -6,8% (456 hl).
· Tucumán: 117 hl en agosto (+267,1%), acumula -14,3% (440 hl).
· Entre Ríos: 22 hl en agosto (-49,0%), acumula -45,1% (290 hl).
· Chubut: 6 hl en agosto (+47,7%), acumula +100,0% (112 hl).
Dinámica de productos, colores y envases (Enero - Agosto 2026)
El consumo de vino en el país durante los primeros ocho meses revela cambios claros en las preferencias del consumidor:
· Aumento en vinos Sin Mención Varietal: Representaron el 70,3% del total despachado (3.353.713 hl), registrando una suba del +10,0% interanual.
· Retroceso en Varietales: Explicaron el 26,4% del mercado (1.257.258 hl), sufriendo una caída acumulada del -18,7%.
· Crecimiento de Espumosos y Otros Vinos: Los vinos espumosos (2,9% del total) aumentaron un +4,9% (140.396 hl), mientras que la categoría 'Otros vinos' creció +5,0% (19.739 hl).
· Vinos Blancos y Modos de Envasado: Los vinos blancos crecieron un +6,6% acumulado, mientras que los vinos color disminuyeron -1,5%. En cuanto a envases, la botella (63,2% del total) disminuyó -1,4%, mientras que el Tetra Brik (34,4% del total) creció un +5,7%. Entre ambos representan el 97,6% de los despachos. Se observan también fuertes incrementos en formatos alternativos como la lata (+8,4%) y el Bag in Box (+2,1%).
Evolución mensual del consumo en los primeros ocho mesesEl siguiente cuadro detalla el comportamiento del mercado interno de vinos mes a mes en 2026, comparado con 2025, junto con la estimación del consumo per cápita de la población total:
Durante este período de ocho meses, el promedio mensual de despacho se situó en 596.388 hl, con un consumo per cápita acumulado de 10,27 litros por habitante (frente a los 10,24 litros registrados en los mismos meses de 2025).