El Banco Central dispuso feriado bancario para el martes 10 de noviembre. La medida se suma al feriado nacional del lunes 9 por la llegada de León XIV.

Las entidades bancarias de todo el país tendrán un funcionamiento excepcional en noviembre de 2026 por la visita oficial del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. En ese marco, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) estableció un feriado bancario para el martes 10 de noviembre, que alcanzará a todas las entidades financieras del territorio nacional.

La disposición implica que las sucursales permanecerán cerradas ese día y que no habrá atención presencial habitual en el sistema financiero. Además, el lunes 9 fue decretado feriado nacional por el Gobierno, lo que extiende la interrupción de la actividad bancaria presencial en una ventana de varios días. Según la información oficial, el cierre se articula con el operativo de logística y seguridad previsto por la llegada del pontífice.

En ese esquema, el funcionamiento bancario quedará también condicionado por el viernes 6 de noviembre, fecha en la que se celebra el Día del Bancario. De ese modo, las entidades deberán reorganizar su operatoria entre el cierre por la fecha gremial, el feriado nacional y el feriado bancario dispuesto por la autoridad monetaria. La combinación de esas fechas afecta tanto a la atención al público como a la ejecución de trámites que requieren presencia en sucursal.

Durante ese período, los clientes podrán seguir utilizando los canales digitales y electrónicos para realizar operaciones. Sin embargo, las gestiones que exijan intervención presencial deberán concretarse antes o después del cierre previsto. El cronograma oficial deja, así, tres referencias para el sistema financiero: viernes 6, lunes 9 y martes 10 de noviembre.

La medida del BCRA se aplicará en todo el país y no distingue entre jurisdicciones ni tipos de entidad. Para usuarios, empresas y operadores del sistema, el dato relevante es que la atención presencial volverá a la normalidad una vez concluido ese esquema de feriados y asuetos vinculados con la visita papal.