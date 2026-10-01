Desde el Argentine Week en Francia, el ministro de Minería destacó el interés empresarial en la provincia, la seguridad jurídica que ofrece y la participación de la comitiva que acompañó al gobernador.

El ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, brindó detalles desde París sobre la participación provincial en el evento Argentine Week. En diálogo con Telesol, el funcionario hizo un balance de las actividades institucionales y las rondas de negocios que mantuvo la delegación sanjuanina junto a comitivas de otras provincias y autoridades nacionales.

Perea señaló que los resultados obtenidos vienen siendo muy positivos gracias a la presentación de la cartera de proyectos locales. El ministro remarcó que se exhibe "una provincia que no solamente atrae inversiones, que genera empleo, sino que eso es consecuencia de una provincia que brinda seguridad jurídica, una provincia que tiene seguridad institucional también". Además, subrayó las condiciones de estabilidad fiscal y el trabajo que se realiza en la zona cordillerana.

El funcionario también destacó el impacto político del viaje conjunto, que reunió a mandatarios de distintos signos partidarios. Sobre este punto, enfatizó el peso institucional de la delegación argentina, integrada por un presidente y trece gobernadores, y afirmó: "No sé si escucharon esta mañana ustedes el discurso del presidente que mencionó y citó como ejemplo a San Juan".

En cuanto al contacto directo con el sector privado, el ministro indicó que San Juan se posicionó como una de las plazas más requeridas por inversores, no solo de la minería sino también del turismo, la energía y el gas. Según explicó, el escenario internacional cambió respecto de giras anteriores, ya que "el mundo ve como que San Juan, como que ya no es una expectativa, sino como que es una realidad".

Por último, Perea precisó que la agenda de trabajo seguía en marcha al cierre de la jornada en Francia. Mientras parte del equipo técnico terminaba sus compromisos, el gobernador continuaba su actividad tras ser convocado a un encuentro de mandatarios provinciales con el presidente francés Emmanuel Macron.