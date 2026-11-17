El organismo proyectó una suba de precios del 32,5% para Argentina en 2026. También prevé una baja hacia 2027, aunque seguirá por encima del 20%.

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), Argentina integrará en 2026 el grupo de los ocho países con mayor inflación del mundo, con una proyección de 32,5% anual. El organismo ubicó al país en el cuarto lugar del ranking, detrás de Venezuela (467,9%), Irán (78,6%) y Sudán (41,3%). La estimación surge del informe de Perspectivas Económicas Mundiales (WEO), publicado en octubre.

Detrás de Argentina aparecen Turquía (31,2%), Sudán del Sur (27,6%), Malawi (21,9%) y Haití (21,5%). El FMI indicó que las proyecciones utilizan el mismo indicador para todas las economías, lo que permite comparar la magnitud de la suba de precios en cada caso. En ese marco, la inflación argentina se mantiene muy por encima del promedio global y regional.

Comparación internacional

El organismo estimó que la inflación promedio mundial será del 4,7% en 2026, por lo que la proyección para Argentina resulta casi siete veces superior. En Sudamérica, excluida Venezuela, el promedio rondaría el 8,4%, de acuerdo con el mismo informe. En ese universo, la estimación argentina casi cuadruplica el promedio regional y supera a Colombia (6%), Brasil (4,4%), Uruguay (4%), Perú (3,8%), Chile (3,7%) y Paraguay (3,1%).

La comparación también muestra que la mayoría de los países de la región se ubicaría en un dígito anual, mientras Argentina seguiría con inflación de dos dígitos. El informe del FMI deja así a la economía argentina entre las de mayor suba de precios del mundo, aun después de la desaceleración registrada en los últimos años. El dato es relevante para la evolución de salarios, contratos, costos empresariales y actualización de precios en 2026.

Evolución reciente

La inflación argentina acumuló un aumento del 211,4% en 2023. En 2024, el proceso siguió con un máximo interanual del 289,4% en abril, mientras que la suba mensual había alcanzado el 20,6% en enero. Luego comenzó una desaceleración que llevó el incremento mensual al 2,7% en diciembre y dejó el año con un acumulado de 117,8%.

En 2025, la tendencia descendente continuó, aunque con menor velocidad. El año terminó con 31,5%, muy por debajo de los registros previos, pero todavía elevado para el ingreso real y el poder adquisitivo. Durante ese período, la inflación mensual pasó del 1,7% en agosto al 1,9% en septiembre y al 2,2% en octubre, mientras la variación interanual llegó al 33,1%.

Perspectiva para 2027

Las proyecciones del FMI anticipan una nueva baja para 2027, cuando la inflación argentina se ubicaría en 21,2%. Eso implica una reducción de 11,3 puntos porcentuales respecto de 2026, aunque el indicador seguiría por encima del 20%. En paralelo, el BCRA advirtió sobre riesgos para la baja de la inflación, entre ellos los ajustes tarifarios y la estacionalidad de algunos precios.