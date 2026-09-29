El Ministerio de Producción recomendó reforzar el plan fitosanitario ante el escenario de El Niño. También informó plazos de denuncia y una línea de créditos.

El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación informó que las lluvias y la mayor humedad pueden favorecer la aparición de hongos en los cultivos y, en ese marco, pidió a los productores reforzar las medidas preventivas. La cartera indicó que la Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencia (COPRE) emitirá alertas ante situaciones críticas vinculadas con inclemencias climáticas. La recomendación oficial es que cada productor cumpla con el plan fitosanitario correspondiente para reducir el riesgo de enfermedades.

La Dirección de Contingencias Climáticas y Registro Productor cuenta con un servicio para recibir denuncias por daños ocasionados por fuertes lluvias o heladas. Según la información oficial, la presentación debe realizarse dentro de los 10 días hábiles desde la fecha del siniestro. Para consultas, la dependencia habilitó el teléfono 4306345, que funciona como canal de información sobre el trámite y sus requisitos.

Además, el Gobierno de San Juan señaló que, a través de Fiduciaria San Juan, existe una línea de créditos para que los productores puedan adquirir productos fitosanitarios. Esa herramienta busca que los establecimientos cuenten con insumos para realizar las aplicaciones necesarias y sostener las estrategias de prevención durante la campaña. En un contexto de mayor humedad, la disponibilidad de esos insumos incide en la capacidad de respuesta frente a enfermedades en los cultivos.

Prevención y control

La recomendación oficial es anticiparse a las condiciones que puedan favorecer la aparición de enfermedades y mantener las tareas fitosanitarias de acuerdo con las necesidades de cada cultivo. En paralelo, la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos dispone de cuadrillas fitosanitarias para tratamientos químicos de control de la mosca de los frutos. Según el organismo, cuando hay fuertes lluvias suele presentarse esa problemática, por lo que las tareas apuntan a contener la plaga y evitar su propagación.

Esas intervenciones se realizan tanto en zonas rurales como en domicilios particulares, con el objetivo de proteger la producción frutícola. Para consultas sobre ese operativo, la dependencia informó el número 264 525 2723. El esquema oficial queda así condicionado por la evolución de las precipitaciones y por la capacidad de los productores de denunciar a tiempo los daños y sostener las tareas preventivas durante la campaña.