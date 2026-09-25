La venta de combustibles cayó 2,19% interanual en agosto y acumuló siete meses consecutivos de retroceso en 2026, con una baja de 2,4% en lo que va del año. Según el informe elaborado por el sitio especializado Surtidores sobre datos de la Secretaría de Energía, en el mes se despacharon 1.389.254 metros cúbicos de nafta y gasoil. En la medición mensual, en cambio, las ventas subieron 0,57% promedio.

Comportamiento del mercado En lo que va de 2026, el sector solo mostró una mejora en enero, cuando se comercializaron 1.423.721 metros cúbicos. Desde entonces, las ventas acumularon siete meses consecutivos de caída. Ese recorrido deja al mercado con un saldo negativo de 2,4% en el año, un dato que refleja un nivel de demanda todavía por debajo del inicio del período.

Por producto En agosto, las ventas de nafta súper repuntaron 1,22% frente a julio, mientras que las de gasoil cayeron 1,27% en la comparación mensual. A nivel interanual, la nafta súper bajó 3,66%, la nafta premium retrocedió 2,16% y el gasoil recortó 3,02% respecto de agosto de 2025. En sentido contrario, el gasoil premium subió 2,75% en los últimos doce meses y 1,43% frente a julio.

Desempeño por jurisdicción La caída interanual del consumo se verificó en 20 jurisdicciones. Las bajas más pronunciadas se registraron en Santa Cruz (-12,91%), Tierra del Fuego (-10,74%) y Mendoza (-9,76%). En cambio, Neuquén, Córdoba, La Pampa y San Luis mostraron variaciones positivas, de acuerdo con el relevamiento citado por Surtidores.

El informe no desagrega en el texto disponible el impacto provincial de estas variaciones ni detalla las causas de la contracción. Sí deja establecido que la serie de 2026 combina una mejora puntual en enero con siete meses seguidos de caída, mientras que agosto mostró una recuperación mensual moderada. El próximo dato a seguir será la evolución de septiembre para determinar si la mejora mensual se consolida o si persiste la tendencia negativa anual.