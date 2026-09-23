La Cámara de Comercio y el EPRE acordaron revisar casos tras subas del 46% en la energía. Un comerciante denunció una boleta de $3 millones frente a un alquiler de $1,2 millón.

El presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, Hermes Rodríguez, advirtió que las boletas de electricidad están presionando con mayor fuerza sobre la estructura de costos de los locales de la provincia. El dirigente mantuvo una reunión con autoridades del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) para revisar el impacto de las tarifas en la actividad comercial. Según planteó, el aumento ya altera la proporción habitual de gastos fijos que afrontan los comercios.

Rodríguez informó que el encuentro fue con el vicepresidente del EPRE, el doctor Ferreiro, y el ingeniero Cristian Peluso. Indicó que, hasta hace un tiempo, la energía representaba cerca del 10% de los gastos de un comercio, pero que ese peso creció en los últimos meses. El planteo quedó centrado en la necesidad de revisar facturación y consumos para detectar eventuales errores o desvíos.

Casos concretos Para ilustrar el problema, el titular de la cámara citó el caso de un comerciante local con más de veinte sucursales. Dijo que en uno de los locales, con un alquiler de casi 1.200.000 pesos, llegó una factura de luz de 3 millones de pesos. Según agregó, tras un reclamo por una falla de medición, el monto bajó a 1,5 millón de pesos, aunque siguió por encima del valor del alquiler.

Subas y origen Rodríguez sostuvo que, en el último año comparado, la energía acumuló incrementos del 46%, “mucho más que la inflación”, según su descripción. También señaló que las decisiones tarifarias provienen del Gobierno nacional por la quita de subsidios. En paralelo, afirmó que los impuestos provinciales crecieron en torno al 23%, por debajo de la inflación, de acuerdo con su evaluación.

Revisión técnica Frente a ese escenario, la Cámara de Comercio de San Juan y el EPRE resolvieron conformar un equipo técnico conjunto para analizar cada caso. Rodríguez dijo que la iniciativa buscará anticiparse a errores de facturación antes de los meses de mayor consumo por el calor. La revisión quedó planteada como un mecanismo de seguimiento para los próximos meses, cuando la demanda eléctrica suele aumentar en la provincia.