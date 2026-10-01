Durante la segunda jornada de Expo Innova Cuyo 2026, el director de Producción Porcina de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Eduardo Terrado, encabezó una charla informativa sobre porcicultura organizada por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria.

La exposición incluyó un repaso por el mercado internacional, la situación de la producción argentina, el consumo, la calidad de los productos porcinos y las políticas públicas vigentes para el sector. Terrado sostuvo que “nuestros país se está encaminado a ser el reemplazante natural del bovino”, en referencia al rol que podría ocupar la carne porcina en la oferta alimentaria local y exportadora.

Mercado y políticas públicas En su presentación, el funcionario nacional también mencionó importación, exportación, datos de consumo, líneas de crédito, capacitaciones y controles. Según expresó, la charla buscó mostrar las “bondades de la calidad de carne para la industria, los catering”, con el argumento de que se trata de “un alimento sano nutricionalmente, bueno y más barato”. Esos planteos quedaron enmarcados en la estrategia oficial de promoción del consumo y de desarrollo de la cadena porcina.

Lectura provincial Desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, el director de Sanidad Animal, Vegetal y Alimentos, Fabricio Ferrandiz, evaluó como “muy positivo” el balance del encuentro. Señaló que se abordaron “las nuevas incidencias y la plataforma con respecto a la carne porcina del cerdo y su crecimiento a nivel provincial y a nivel nacional”, y consideró que los números y resultados expuestos por Terrado funcionaron como incentivo para seguir trabajando en el sector.

En relación con San Juan, Terrado afirmó que la provincia tiene “un clima muy especial para los cerdos” y que existe “mucha oferta”, aunque remarcó que todavía deben trazarse estrategias para fomentar la demanda. También señaló que un estudio de calidad de carne permitió mostrar, según su criterio, que el cerdo es “la mejor proteína animal terrestre del mundo para alimentar”, con propiedades “cardiosaludable” y apta para deportistas, además de un precio competitivo en el mercado. El próximo paso, según el enfoque planteado en la jornada, pasa por sostener la articulación entre Nación, provincia y actores privados para consolidar consumo, inversión y escala productiva.