El mercado cerró el mes con 33.424 unidades y una caída frente a septiembre de 2025. En el acumulado de enero a septiembre, el retroceso llega al 13%.

El mercado automotor de septiembre cierra con 33.424 unidades registradas entre autos y comerciales livianos, a cuatro días hábiles del fin del mes, y una baja interanual de 13,1% frente a septiembre de 2025. La comparación mensual también muestra una merma, aunque más moderada, de 1,7% respecto de agosto. El dato importa porque confirma la continuidad de la desaceleración en un sector sensible al crédito, al ingreso disponible y a las condiciones de financiamiento.

Financiamiento y demanda Las concesionarias atribuyen la continuidad de la caída a la combinación de promociones agresivas, planes de ahorro y líneas de financiación de las terminales, muchas de ellas con tasa 0%. Según el texto, esas operaciones implican para las automotrices un quebranto de entre 12% y 15%, pero siguen resultando competitivas frente a los préstamos bancarios. Las empresas también señalan que la baja del poder adquisitivo de los consumidores y el aumento de los costos de mantenimiento de un vehículo impactan sobre la demanda.

Base comparativa La merma interanual aparece atenuada por la base de comparación. En 2025, el clima electoral y el encarecimiento del crédito ya habían enfriado la demanda, por lo que los números actuales se contrastan con meses que mostraban desaceleración previa. En ese marco, la caída de septiembre no modifica la tendencia general del año, sino que la prolonga. Para el sector, el comportamiento de los próximos meses dependerá de la evolución del crédito y del nivel de ingreso real de los hogares.

Acumulado y proyecciones Entre enero y septiembre, el mercado acumula una baja de 13% respecto del mismo período del año anterior. Con tres meses por delante, las proyecciones ubican el cierre de 2026 entre 530.000 y 550.000 unidades, por debajo de las 612.000 alcanzadas en 2025. Ese cálculo incluye a los vehículos pesados, que representan alrededor del 5% de las ventas. El dato funciona como referencia para concesionarias, terminales y proveedores en la planificación del último trimestre.

Marcas y modelos El comportamiento no es uniforme entre terminales. Las marcas con producción local profundizan su retroceso por encima del promedio, mientras que las importadas, en especial las de origen chino, continúan expandiéndose y ganando participación. En el ranking mensual, Toyota lidera con 6.439 patentamientos y 19,3% del mercado, seguida por Volkswagen con 3.844 unidades y Ford con 3.521. En el acumulado de enero a septiembre, Toyota también encabeza con 59.706 unidades, seguida por Volkswagen y Fiat.

Modelos líderes En el plano de modelos, la Hilux sigue al frente del año con 23.601 patentamientos y 6% del mercado total. En septiembre, volvió a encabezar las ventas con 2.477 unidades, seguida por la Ranger con 1.510 y la Territory con 1.428. La Volkswagen Tera ingresó al top ten mensual con 814 registros y ya suma 11.476 unidades en el acumulado anual, mientras que el Peugeot 208 quedó fuera de los diez primeros en septiembre. El cierre del año dependerá de si el mercado logra sostener el financiamiento y recomponer la demanda en el último trimestre.