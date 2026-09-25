La empresa dejará de producir en Rosario y pasará a abastecer el mercado argentino con importados. La UOM reclamará reincorporaciones y abrió una audiencia para el lunes.

Electrolux anunció el cierre de su fábrica en Rosario y dejará de producir en esa ciudad para abastecer el mercado argentino con electrodomésticos importados, principalmente desde su planta de Curitiba. La decisión impacta sobre unos 200 trabajadores, según informó el secretario general de la UOM Rosario, Antonio Donello. El anuncio se da en un contexto de retracción de la industria de línea blanca en el polo metalúrgico del Gran Rosario, donde el empleo y la producción vienen en caída.

Caída productiva Según la reconstrucción realizada por LPO a partir de registros de producción de las principales metalúrgicas, la línea blanca acumula un derrumbe del 80% frente a 2012. En heladeras, las marcas Bambi, Briket y Frimetal —esta última vinculada a Electrolux— pasaron de 598.266 unidades en 2012 a 125.888 en 2026, una baja cercana al 79% entre los períodos relevados. En lavarropas, Electrolux pasó de producir 73.336 unidades en 2023 a 22.984 en 2026.

Empleo y conflicto Hace apenas tres años, la empresa de origen sueco empleaba a 900 operarios directos y generaba otros tantos puestos indirectos, de acuerdo con el texto original. Ahora, la multinacional dejará de fabricar en la ciudad y conservaría una estructura mínima para logística y administración, aunque una fuente empresaria de la zona citada por LPO dijo en off que no está definido si esa presencia quedará en Rosario o si las tareas se concentrarán en Buenos Aires. El cierre también afecta a proveedores que abastecían las líneas de montaje, por lo que el impacto laboral se extiende más allá de la planta.

Reclamo gremial La UOM Rosario reclamará la reincorporación de los trabajadores y tendrá una primera audiencia con la empresa el próximo lunes a las 10 en el Ministerio de Trabajo provincial. El abogado del gremio, Pablo Cerra, sostuvo que la firma canceló una reunión prevista para informar a las nuevas autoridades de Recursos Humanos diez minutos antes y comunicó por teléfono que había decidido cerrar. Cerra afirmó que la organización sindical planteará la nulidad de los despidos y la reincorporación de los puestos de trabajo.

Contexto industrial El anuncio se suma a la crisis del polo productivo rosarino, que según el Indec registra la desocupación más alta del país, con 11,5%. La decisión de Electrolux confirma, además, la tendencia de sustitución de producción local por importaciones en la línea blanca, una de las ramas centrales del complejo metalúrgico del Gran Rosario. El próximo dato relevante será el resultado de la audiencia convocada para el lunes, donde el gremio buscará revertir el cierre y la empresa deberá fijar su posición formal.