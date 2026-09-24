El Senado aprobó este jueves la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) con 46 votos afirmativos, 22 negativos y 0 abstenciones, pero el proyecto deberá regresar a Diputados para su sanción definitiva. La revisión se produjo porque el dictamen incorporó cambios sobre el mecanismo de designación y remoción de las autoridades de la entidad monetaria. La discusión se concentró en el alcance de las facultades del Congreso y en el régimen de financiamiento del Banco Central al Estado.

Designaciones y remociones

Según expuso el senador oficialista Agustín Monteverde, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el texto modificado establece que los directores del BCRA serán designados con acuerdo del Senado por mayoría absoluta y por un plazo de seis años. También fija que la remoción de cualquiera de las autoridades deberá ser decretada por el Poder Ejecutivo con previa aprobación del Senado, también por mayoría absoluta. El texto original aprobado por Diputados el 26 de agosto incluía a esa cámara en la remoción y exigía dos tercios de los presentes en ambas cámaras.

Alcance del proyecto

Entre los cambios impulsados por el Gobierno nacional, uno de los ejes es definir como misión central del BCRA la preservación del valor de la moneda nacional. La reforma elimina los objetivos múltiples incorporados en 2012, durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont al frente del organismo en la presidencia de Cristina Kirchner. Además, suprime la participación con voz del ministro de Economía en las reuniones del directorio, deroga los adelantos transitorios y prohíbe al Banco Central otorgar préstamos al Estado nacional, a las provincias, a la Ciudad de Buenos Aires y a los municipios. También impide que la entidad adquiera títulos emitidos por el Estado nacional al momento de su colocación.

Apoyos y objeciones

Además de La Libertad Avanza, votaron a favor el Pro, la Unión Cívica Radical, Convicción Federal, Provincias Unidas, Movimiento por Misiones, Moveré por Santa Cruz, Despierta Chubut, Primero los Salteños, Independencia y La Neuquinidad. El interbloque Popular votó en contra en la votación general. Durante el debate, la senadora Nadia Márquez defendió la reforma y el senador Joaquín Benegas Lynch cuestionó las políticas de subsidios y la noción de justicia social. En la misma sesión, la senadora Flavia Roýon acompañó en general, pero anticipó reparos a artículos puntuales del proyecto.

Críticas de la oposición dura

El senador chaqueño Jorge Capitanich sostuvo que la reforma busca limitar herramientas que fueron utilizadas, según dijo, por 36 millones de dólares respecto de las letras intransferibles y casi 26 billones de pesos mediante adelantos transitorios. También cuestionó el cambio de mandato y planteó que la preservación de la moneda no es incompatible con la actividad económica, el pleno empleo, el financiamiento a las PyMEs y el desarrollo colectivo. En la misma línea, el senador rionegrino Martín Soria criticó que el proyecto avance en un contexto de aumento de la morosidad, el desempleo y salarios “planchados”, y advirtió sobre el uso de reservas y depósitos como garantías.

Reservas y próximos pasos

El jefe del bloque Justicialista, José Mayans, afirmó que las reservas internacionales del BCRA ascienden a 48.933 millones de dólares, de los cuales 19.370 millones corresponderían al swap con China. También mencionó 15.613 millones en depósitos y encajes, 2.250 millones en Bopreal y un calce con el Fondo Monetario de 15.526 millones, para sostener que la reserva neta sería negativa en 5.826 millones de dólares. A su vez, comparó la deuda externa general entre diciembre de 2023 y el presente, con una diferencia que estimó en 112.000 millones de dólares. Con la modificación introducida en el Senado, el expediente volverá a Diputados, donde deberá obtener sanción definitiva.