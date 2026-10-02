La División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informó que en septiembre de 2026 se patentaron 80.113 unidades, con una suba interanual del 35,1% frente a las 59.313 registradas en igual mes de 2025. En la comparación mensual, el incremento fue del 7,1% respecto de agosto, cuando se habían contabilizado 74.828 motovehículos. El dato muestra una expansión del mercado en el cierre del tercer trimestre y deja un nivel mensual por encima de las 80.000 unidades.

Acumulado anual

En los primeros nueve meses del año, el mercado alcanzó las 668.077 unidades, lo que implica un aumento del 40,7% en relación con el mismo período de 2025, cuando se habían registrado 474.836 motovehículos. Ese comportamiento consolida una recuperación en el volumen de patentamientos y permite comparar el desempeño del sector con el mismo tramo del año anterior. La serie acumulada es relevante para evaluar la evolución de la demanda y el ritmo de reposición de unidades en el canal comercial.

Marcas líderes

En el análisis por marcas, Honda volvió a liderar el mercado con 16.498 unidades, con una ventaja amplia sobre sus competidores. Detrás se ubicó Motomel, con 9.848 unidades, seguida por Gilera, que quedó tercera con 9.670 unidades. En el cuarto lugar se mantuvo Keller, con 7.102 unidades, mientras que Corven regresó al top five con 6.952 unidades y desplazó a Zanella al sexto puesto, con 6.770 unidades.

Modelos más vendidos

En el ranking de modelos no hubo cambios en las posiciones de liderazgo. La Honda Wave 110S se mantuvo como la más vendida con 8.718 unidades, seguida por la Gilera Smash con 6.905 unidades. En tercer lugar volvió a ubicarse la Keller KN 110-8, con 5.906 unidades, mientras que la Motomel B110 ocupó el cuarto puesto con 5.635 unidades.

El top five lo completó la Corven Energy 110, con 3.716 unidades, en un segmento donde predominan las motos de 110 cc (centímetros cúbicos). Ese dato confirma la centralidad de esa cilindrada dentro del mercado argentino y permite seguir la evolución de un rubro que, según ACARA, cerró septiembre con crecimiento tanto interanual como mensual.