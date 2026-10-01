En el segundo trimestre del año, el ingreso medio per cápita familiar del total de la población relevada por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) fue de $688.496, según el informe “Evolución de la distribución del ingreso (EPH)” publicado este jueves por el Indec.

Ese indicador expresa el promedio de dinero que corresponde a cada integrante de un hogar, al sumar los ingresos de todos sus miembros y dividirlos por la cantidad de personas que viven en el domicilio. Frente al primer trimestre de este año, el valor cayó casi $40.000, ya que entonces el organismo había calculado un promedio de $728.008 mensuales a nivel nacional.

El mismo relevamiento señaló que el ingreso individual medio entre abril y junio fue de $1.094.136, por debajo de los $1.153.457 informados para enero a marzo. Según el Indec, el 62,4% de la población total, equivalente a 18.807.000 personas, percibió algún ingreso. Dentro de esa población, el promedio fue de $382.621 en el estrato bajo, $1.033.047 en el medio y $2.641.394 en el alto.

Brecha por género

El informe también registró diferencias entre varones y mujeres. Los varones tuvieron un ingreso promedio de $1.266.369, mientras que entre las mujeres fue de $927.252. En la población asalariada con ingresos, el Indec estimó 9,4 millones de personas con un ingreso promedio de $1.161.833. Entre quienes tenían descuento jubilatorio, el promedio fue de $1.433.794, con una variación interanual de 26,5%; entre quienes no tenían descuento jubilatorio, fue de $706.204, con un aumento interanual de 24,9%.

Composición de los hogares

En los hogares, los ingresos laborales representaron el 78,1% del total y los no laborales el 21,9% restante. El peso de los ingresos no laborales fue mayor en los deciles más bajos de ingreso total familiar: 67,3% en el primero y 13,4% en el décimo. El informe añadió que había 122 personas no ocupadas por cada 100 ocupadas, y 61 personas sin ingresos por cada 100 perceptoras.

Presión sobre los hogares de menores recursos

La relación se agravó en los deciles más bajos. En el inferior, el Indec calculó 307 personas no ocupadas por cada 100 ocupadas y 149 no perceptoras por cada 100 perceptoras, al ordenar los hogares según ingreso per cápita familiar. En el mismo trimestre del año anterior, esos valores habían sido de 273 y 150, respectivamente. El próximo dato a seguir será la evolución del tercer trimestre, que permitirá comparar si la caída del ingreso promedio se profundizó o moderó.