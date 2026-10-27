Las cotizaciones de este martes 27 de octubre muestran una brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo. La diferencia sigue condicionando operaciones de consumo y comercio.

En Argentina, el dólar oficial cotiza este martes 27 de octubre a 1.510 pesos para la compra y 1.560 pesos para la venta, mientras que el dólar blue se ubica en 1.555 pesos para la compra y 1.575 pesos para la venta. La coexistencia de distintos tipos de cambio continúa marcando referencias distintas para operaciones comerciales y de consumo. En ese marco, la brecha entre ambas cotizaciones sigue siendo un dato relevante para empresas y usuarios que operan con divisas.

El dólar blue es la cotización del mercado paralelo, fuera del canal oficial. Según el material difundido, esa referencia aparece como una alternativa utilizada por quienes buscan evitar las restricciones y controles cambiarios que rigen para operar en el mercado formal. La diferencia con el tipo de cambio oficial es uno de los factores que explica la atención sobre estas pizarras. Para comerciantes y consumidores, esa dispersión de precios incide en decisiones de compra, fijación de valores y cobertura de costos.

La nota original no incorpora datos sobre variaciones respecto de jornadas previas ni sobre el comportamiento de otros segmentos del mercado cambiario. Por lo tanto, el dato central de la jornada es la cotización informada para el oficial y el blue en esta fecha. En términos prácticos, ambas referencias funcionan como señales del clima cambiario y de las restricciones vigentes para acceder a divisas por el canal formal. La evolución de esa brecha queda sujeta a las próximas actualizaciones del mercado.