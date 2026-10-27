El Cyber Monday 2026 se realizará en la Argentina el 2, 3 y 4 de noviembre, con promociones en indumentaria, tecnología, supermercados, belleza, muebles y viajes. La información difundida sobre el evento indica que participarán grandes cadenas comerciales, tiendas especializadas y empresas de turismo.

El listado completo de marcas está disponible en la página web oficial del Cyber Monday. Entre las empresas destacadas figuran Moov, Mercado Libre, Coppel y Dexter en indumentaria y calzado, además de Jumbo (Cencosud), Carrefour, Disco (Cencosud), Vea (Cencosud) y Coca-Cola en supermercados, bodegas y gastronomía.

Tecnología y electrodomésticos concentran otra parte relevante de la oferta, con presencia de Novogar, Gadnic, Personal, Perozzi e hijo, Casa del Audio, Megatone, Samsung, Frávega, Cetrogar, Movistar, Tiendas Landmark, Espacio Electrónica y Naldo. En salud y belleza aparecen Parfumerie, Juleriaque, Farmacity y Farmaonline, mientras que en muebles, hogar y decoración se enumeran Simmons, Easy (Cencosud), Sodimac, BedTime, SommierCenter, Arredo, Sueño Dorado y Belmo.

Viajes y servicios también forman parte de la edición 2026, con Aeropuertos Argentina, Coris Asistencia al Viajero, Universal Assistance, AXA, Iberia, De Turista, Almundo, Assist Card, Colonia Express y Go! Assistance. En deportes y fitness figuran Stock Center, Frávega y Mercado Libre. La nómina publicada muestra la amplitud sectorial del evento y permite anticipar una alta competencia entre canales de venta digital.

Antes de comprar, se recomienda comparar el precio del mismo producto en días anteriores al Cyber Monday para verificar si el descuento es real y revisar el valor en distintas tiendas durante la campaña. También conviene controlar las condiciones de financiación y los topes de reintegro de bancos y billeteras virtuales, porque pueden limitar el beneficio final para el consumidor.