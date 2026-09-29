Este martes 29 de septiembre , el dólar oficial se ubicó en $1.495 para la compra y $1.545 para la venta. El blue quedó por encima, con una brecha que incide en consumos y operaciones cotidianas.

Este martes 29 de septiembre, las cotizaciones del dólar en Argentina mostraron una diferencia entre el tipo de cambio oficial y el dólar blue. El oficial se ubicó en $1.495 para la compra y $1.545 para la venta, mientras que el blue cotizó a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta. La brecha entre ambas referencias incide en decisiones de ahorro, consumo y fijación de precios en un contexto de inflación.

El dólar oficial es el valor de referencia regulado por el sistema cambiario formal, mientras que el blue corresponde al mercado informal. Esa distancia entre cotizaciones suele ser un indicador seguido por empresas, comerciantes y consumidores porque afecta costos de reposición, expectativas y operaciones vinculadas al comercio exterior. En la práctica, también condiciona el acceso a bienes y servicios que toman al dólar como parámetro de cálculo.

La diferencia informada este día muestra que el valor informal quedó por encima del oficial, con una brecha que se mantiene como variable central para la economía cotidiana. Para los sectores que operan con insumos dolarizados, la referencia relevante no es solo el precio de compra o venta, sino la velocidad con la que esas cotizaciones se trasladan a listas, presupuestos y contratos. En ese marco, la evolución del mercado cambiario sigue siendo un dato de seguimiento para actividades comerciales y financieras.

En ausencia de otros anuncios en la información disponible, la referencia inmediata para este 29 de septiembre es la actualización de ambas cotizaciones. El dato a seguir es si la diferencia entre el oficial y el blue se amplía o se reduce en las próximas ruedas, porque de eso depende parte del comportamiento de precios y de las decisiones de cobertura en el mercado local.