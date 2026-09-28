Este lunes 28 de septiembre, la brecha entre el oficial y el blue sigue presente en el mercado cambiario. Las cotizaciones inciden en precios y decisiones de cobertura.

Este lunes 28 de septiembre, el dólar oficial cotiza a 1.545 pesos para la venta y 1.495 pesos para la compra, según los datos difundidos en la información original. La referencia vuelve a ubicar al tipo de cambio en el centro de la economía argentina, por su incidencia en precios, contratos y decisiones de cobertura.

En el mercado informal, el dólar blue se ubica en 1.560 pesos para la venta y 1.540 pesos para la compra. La diferencia con el oficial marca una brecha entre ambos segmentos del mercado cambiario, un dato que suele ser seguido por operadores, empresas y ahorristas para evaluar el comportamiento de la divisa.