La segunda licitación será el lunes 6 de octubre y apunta a financiar vivienda única. Los bancos tendrán 90 días para colocar los recursos en créditos hipotecarios.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) realizará el lunes 6 de octubre la segunda licitación de depósitos a plazo fijo UVA del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), por un total de $200.000 millones. El esquema apunta a ampliar el financiamiento hipotecario y a sumar entidades al programa que canaliza esos fondos hacia créditos para vivienda.

Los recursos deberán destinarse de manera exclusiva a préstamos hipotecarios para compra, construcción, ampliación o refacción de vivienda. La convocatoria prevé que puedan acceder personas humanas que no sean propietarias de otra vivienda o que, aun siéndolo, no tengan disponible su uso. En la práctica, la definición amplía el universo respecto de la primera licitación, que estaba orientada a la adquisición de una primera vivienda.

Alcance del cambio

La nueva convocatoria reemplaza el criterio de “primera vivienda” por el de vivienda única o de uso permanente. La Comunicación del BCRA contempla, además, casos en los que el solicitante sea titular de un inmueble pero no pueda habitarlo. Esa apertura incluye supuestos como un departamento alquilado, cedido o alcanzado por un usufructo, aunque la norma no precisa qué situaciones aceptará cada banco ni cómo se acreditarán. Por eso, la instrumentación concreta quedará en manos de las entidades financieras.

El economista Federico González Rouco, de Empiria, sostuvo sobre la convocatoria que se trata del “llamado a la segunda licitación del FGS para plazos fijos, un mes después de la primera”. También señaló que el cambio “deja de ser para primera vivienda, ahora es para única vivienda o de uso permanente” y que “abre el mercado de créditos a todos los que quieren pasar de un 2 a 3 ambientes, por ejemplo”.

Condiciones operativas

La licitación se llevará a cabo entre las 11:00 y las 15:00 del 6 de octubre de 2026, y las entidades podrán presentar una o más ofertas por cada tramo previsto. Una vez acreditados los fondos, los bancos tendrán 90 días corridos para aplicarlos a nuevos créditos hipotecarios. El llamado no detalla cuántos tramos habrá, ni los plazos de los depósitos ni los spreads que resulten de las ofertas.

La Comunicación “B” 13240 establece que los depósitos se ajustarán por Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), más un spread, y que el BCRA volverá a actuar como colaborador técnico y operativo de la Anses para organizar el proceso. El esquema incluye una cláusula de cancelación anticipada a favor del FGS, que podrá ejercerse una sola vez después de transcurridos 90 días desde la constitución del plazo fijo y antes de su vencimiento.

En ese caso, el monto que el FGS podrá retirar tendrá como límite la diferencia entre los fondos adjudicados a cada banco y los créditos hipotecarios efectivamente colocados por esa entidad. Si se activa esa opción, el banco deberá devolver el capital no aplicado y pagar los intereses devengados hasta la fecha de la cancelación. La primera licitación, realizada en septiembre, también fue por $200.000 millones y terminó con adjudicaciones entre 13 bancos.