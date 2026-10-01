Las cotizaciones de este 1 de octubre muestran diferencias entre el mercado oficial y el informal. El tipo de cambio incide en importaciones, operaciones financieras y cobertura frente a la inflación.

La cotización del dólar en Argentina volvió a mostrar este 1 de octubre una diferencia relevante entre el mercado oficial y el informal, con impacto directo sobre operaciones comerciales y financieras. Los valores informados corresponden a las principales modalidades de cambio que siguen empresas, ahorristas y operadores.

El dólar oficial se ubicó en 1.490 pesos para la compra y 1.540 pesos para la venta. Ese tipo de cambio es el que establece el Banco Central y se utiliza principalmente para importaciones y transacciones oficiales, por lo que funciona como referencia para una parte central de la actividad económica.

En paralelo, el dólar blue —la cotización del mercado informal— se ofreció a 1.540 pesos para la compra y 1.560 pesos para la venta. La diferencia con el valor oficial refleja la demanda de divisas como resguardo frente a la inflación y las restricciones vigentes en el mercado cambiario.

La distancia entre ambas cotizaciones sigue siendo un dato clave para medir la tensión cambiaria y sus efectos sobre precios, costos de importación y decisiones de cobertura financiera. En ese marco, la evolución de la brecha continúa siendo un indicador seguido de cerca por el sector privado y por los analistas económicos.

Para este jueves 1 de octubre, los valores informados marcan el nivel de referencia con el que operan los distintos segmentos del mercado, a la espera de nuevas variaciones durante la jornada. La atención queda puesta en la actualización de las cotizaciones y en el comportamiento de la demanda de dólares.